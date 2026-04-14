Indonesia Open 2026 Digelar 2–7 Juni di Istora, Usung Konsep Sportainment Berbasis Teknologi

sesi jumpa pers Indonesia Open 2026 di Jakarta, Rabu (14/4/2026). (Foto: inilah.com/Harris Muda)

Turnamen bulu tangkis level Super 1000, Indonesia Open 2026, dijadwalkan berlangsung pada 2–7 Juni di Istora Senayan, Jakarta. Panitia pelaksana memastikan edisi tahun ini akan menghadirkan pengalaman berbeda bagi penonton melalui konsep yang menggabungkan olahraga dan teknologi.

Ketua Panitia Pelaksana, Achmad Budiharto, menjelaskan bahwa Indonesia Open 2026 dirancang sebagai ajang yang lebih interaktif. Penonton tidak hanya menjadi penyaksi pertandingan, tetapi juga terlibat dalam pengalaman yang lebih menyeluruh di dalam arena.

“Secara garis besar, event ini akan dikonsep sebagai event yang bersahabat. Artinya nanti interaksi antara tontonan dengan penontonnya, kemudian lokasi dengan para hadirinnya, itu akan betul-betul suatu interaksi yang sangat bersahabat,” kata Achmad Budiharto dalam sesi jumpa pers di Jakarta, Rabu (14/4/2026).

Menurutnya, kenyamanan dan kebanggaan penonton menjadi fokus utama. Panitia ingin memastikan setiap pengunjung yang datang ke Istora Senayan merasakan atmosfer yang lebih hidup dan modern dibandingkan edisi sebelumnya.

Konsep sportainment menjadi pendekatan utama dalam penyelenggaraan tahun ini. Panitia menggabungkan elemen pertandingan kelas dunia dengan unsur hiburan untuk menciptakan pengalaman yang lebih dinamis.

“Kami menggabungkan antara kemajuan teknologi dengan sport, adalah ini gabungan sport dan entertainment. Ini betul-betul nanti bisa kami laksanakan,” ujarnya.

Pengembangan konsep tersebut tidak lepas dari evaluasi penyelenggaraan Indonesia Masters 2026 yang dijadikan sebagai ajang pemanasan. Dari pengalaman tersebut, panitia mengidentifikasi sejumlah aspek yang dapat ditingkatkan, terutama dalam hal interaksi penonton.

Salah satu inovasi yang akan dihadirkan adalah penggunaan teknologi visual di dalam arena. Panitia bekerja sama dengan Polytron untuk menghadirkan berbagai videotron di sejumlah titik di Istora Senayan.

Perangkat tersebut diharapkan mampu menciptakan interaksi visual yang lebih intens antara pertandingan dan penonton. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan penyajian informasi pertandingan secara lebih menarik dan real time.

“Karena teknologi dari Polytron akan memungkinkan lokasi di Istora Senayan dipenuhi dengan berbagai videotron yang mungkin nanti merupakan gambaran interaksi kita dengan penonton,” kata Budi.

Indonesia Open selama ini dikenal sebagai salah satu turnamen dengan atmosfer terbaik di dunia bulu tangkis. Dengan tambahan elemen teknologi dan hiburan, panitia berupaya meningkatkan standar penyelenggaraan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah turnamen kelas dunia.

Turnamen ini diperkirakan tetap menjadi magnet bagi pemain elite dunia serta penggemar bulu tangkis, seiring reputasi Istora Senayan yang kerap menghadirkan dukungan penonton yang intens dan berpengaruh pada jalannya pertandingan.