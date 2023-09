Indonesia Re Akan Perkuat Peran Industri Reasuransi untuk Ekonomi Nasional

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menyelenggarakan seri perdana event industri asuransi dan reasuransi berskala internasional, Indonesia Re International Conference 2022 (IIC 2022). Acara ini mengusung tema "Reinsurance and Economic Resilience: Dealing with Climate Change, Pandemic and Geopolitical Challenges" di Ritz-Carlton Jakarta, pada 28-29 September 2022.

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu mengatakan, acara ini akan membahas peran industri reasuransi bagi perekonomian nasional. Apalagi saat ini masih masuk dalam masa pandemi COVID-19.

"Melalui event ini, Indonesia Re ingin menunjukan kepada publik peran industri reasuransi dalam membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi melalui proteksi risiko-risiko asuransi," ujar Benny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Pada hari pertama IIC 2022 menghadirkan sejumlah pembicara kunci seperti, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan sejumlah perwakilan dari perusahaan asuransi dan reasuransi nasional/global.

Adapun di hari kedua, IIC 2022 akan diisi diskusi panel yang akan diramaikan oleh sejumlah perwakilan industri keuangan dan industri keuangan non bank diantaranya adalah Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiyono.

Benny menambahkan, lewat IIC 2022, Indonesia Re akan kembali menggaungkan peran Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN), yang merupakan bagian dari Indonesia Re, sebagai lembaga pengelola data asuransi kebakaran nasional.

"Di event ini pun, kami akan meluncurkan Indonesia Re Institute, organisasi penelitian dan pelatihan industri asuransi yang dimiliki Indonesia Re," tambahnya.

Di hari terakhir, sebagai penutup rangkaian IIC 2022, Indonesia Re akan menghelat malam penghargaan yang dikemas dalam acara gala dinner sebagai bentuk apresiasi terhadap ceding company atau mitra bisnis, yang meliputi delapan kategori penghargaan untuk perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum.

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disebut Indonesia Re merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa Reasuransi dengan misi (1) meningkatkan pengetahuan, kapabilitas dan penerapan inovasi dalam asuransi/reasuransi; (2) memberikan solusi reasuransi berstandar internasional kepada nasabah; dan (3) meningkatkan pasokan dan retensi reasuransi di Indonesia.

sebagai informasi, Kementerian BUMN menunjuk Indonesia Re sebagai Perusahaan Reasuransi Nasional (PRN) mengelola risiko reasuransi dari mitra usahanya di bidang asuransi dengan menargetkan penguasaan pangsa pasar reasuransi domestik.

Jenis reasuransi atau pertanggungan ulang yang disediakan oleh Indonesia Re meliputi Bisnis Reasuransi Jiwa dan Bisnis Reasuransi Umum. Indonesia Re memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Asuransi Asei Indonesia dan PT Reasuransi Syariah Indonesia.