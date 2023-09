Indonesia Siap jadi Tuan Rumah IPU General Assembly 2022

Indonesia siap menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) General Assembly pada 2022. Kesiapan Indonesia ini telah dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara DPR RI dengan IPU di Wina, Austria, September lalu.

"Saya ingin menyampaikan sekali lagi kesiapan DPR RI untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan IPU General Assembly 2022,” kata Ketua DPR Puan Maharani dilansir dari dpr.go.id, Sabtu (27/11/2021).

Penandatangnan MoU ketika itu dilakukan oleh Sekjen DPR RI dengan Sekjen IPU, dan disaksikan oleh Presiden IPU Duarte Pacheco serta Puan.

Dalam MoU tersebut dijelaskan, IPU General Assembly akan digelar di Bali pada 20–24 Maret 2022 dengan protokol kesehatan yang ketat.

Puan menilai IPU General Assembly 2022 di Bali sangat bernilai strategis.

“Pertama karena memberikan optimisme dari parlemen berbagai negara kepada masyarakat internasional untuk bangkit dari suasana pandemi. Kedua dunia diharapkan sudah akan melihat dampak positif distribusi vaksin, dan arah pemulihan ekonomi juga akan semakin jelas pada tahun 2022," ujar politikus PDIP itu.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menambahkan, pertemuan IPU General Assembly 2022 juga dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kerjasama antar-parlemen untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

"Dan juga best practices bagaimana langkah terbaik dalam menangani pandemi dan melakukan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi,” tandas Puan.

Baca Juga: Fadli Zon Sampaikan Dukungan untuk Proses Masuknya Timor Leste ke ASEAN

Sebagai informasi, pengukuhan DPR RI menjadi tuan rumah IPU General Assembly 2022 karena Indonesia dianggap telah melewati puncak gelombang kedua serangan virus Corona varian Delta, dan situasi pandemi di dalam negeri semakin membaik.

Tahun ini IPU menggelar sidang di Madrid, Spanyol. Sidang umum IPU digelar pada 26-30 November 2021. Dalam sidang ini juga dijadwalkan penyerahan jabatan Presiden IPU ke Indonesia.

Agenda sidang IPU General Assembly di Madrid antara lain membahas tantangan kontemporer demokrasi untuk mengatasi perpecahan dan membangun komunitas.

Sidang IPU akan digelar dengan berbagai sesi seperti general debate. Selain itu, akan ada sidang-sidang komite antara lain: Executive Committee, Committee on Human Rights of Parliamentarians, Governing Council Bureau of Women Parliamentarians, Forum of Young Parliamentarians dan workshop on Good Parliamentary Practices to Promote Interfaith Dialogue.