Indonesia\'s Next Top Model Cycle 3 Kini Lebih Menantang

Dokumentasi Indonesia's Next Top Model Cycle 3

Setelah sukses lewat ajang Indonesia's Next Top Model (INTM) sebelumnya, kali ini kembali hadir Indonesia's Next Top Model Cycle 3. Empat figur berpengalaman dalam dunia fashion akan menjadi juri dalam ajang pemilihan next top model tersebut. Empat figur tersebut antara lain Ivan Gunawan, Luna Maya, Ayu Gani dan Panca Makmum.

Terjadwal, acara tersebut akan tayang pada Sabtu dan Minggu pukul 19.00 WIB. Untuk tayangan perdana, akan hadir di layar kaca pada Sabtu, 5 November 2022.

Indonesia's Next Top Model cycle 3 akan menampilkan tantangan yang lebih berat kepada peserta. Para Model dituntut untuk dapat menampilkan personality dan ekspresi sesuai dengan tema.

"Challenge runway dan photoshoot. Aku juga suka kasih challenge di luar skrip khususnya mereka yang dikarantina untuk melihat performanya. Aku juga minta team dan kru untuk melihat siapa yang menjalankan challenge dan tidak," kata Luna Maya saat temu media di Jakarta, Jumat (04/11/2022).

Koreografer fashion, Panca Makmum juga menekankan, untuk para peserta harus bisa mengeluarkan kemampuan ekspresinya ketika berjalan. Ini adalah tantangan yang tidak mudah, tetapi bisa menjadi modal para model untuk karirnya ke depan.

"Kalau challenge photoshoot itu kita menuntut mereka untuk bisa ubah ekspresi dan yang di runway challenge kali ini kalau kita liat perbedaannya sama challenge cycle dua, kita juga tuntut mereka lebih bisa berekspresi selain cara berjalan mereka dengan temanya, dan ekspresi juga," tambah Panca Makmum, sebagai koreografer fashion.

INTM cycle 3 menjaring peserta melalui audisi online dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Audisi offline diadakan di Surabaya dan Bandung. Selain berasal dari dunia fashion dan modeling, INTM cycle 3 memiliki peserta yang berasal dari latar belakang unik, seperti dokter gigi dan atlet tinju. Setiap perempuan bisa mendapat kesempatan yang sama mewujudkan mimpi menjadi top model.

"Ada model dari daerah dari Solo, Gresik yang di cycle sebelumnya belum ada. Ada beberapa influencer juga. Di cycle ini kebanyakan baru, ada yang belum pernah modeling sama sekali jadi lebih seru challenge tahun ini," ungkap Ayu Gani juri INTM cycle 3 sekaligus pemenang kompetisi Asia's Next Top Model cycle 3.

INTM adalah program televisi yang diadaptasi dari America's Next Top model, sebuah reality TV series yang hadir di lebih 30 versi berbagai negara. Dalam Indonesia's Next Top Model yang digelar untuk ketiga kalinya di NET, para peserta model bersaing dalam berbagai tantangan yang berhubungan dengan fashion dan photoshoot setiap minggunya untuk mendapatkan Indonesia's Next Top Model.

Baca Juga: Laudya Cynthia Bella Persembahkan Koleksi Hari Raya di Garis Poetih

"Kita ingin pemenang dari INTM ini bukan jadi model yang biasa. Talent yang kita mau tuh yang bisa diberbagai posisi, kita tuntut mereka untuk bisa akting jadi not only posing dan walking. Kita pengen talent yang lengkap paketnya, berkualitas," tutup Luna Maya.