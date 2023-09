Indra Bekti Membaik, Indy Barends Terus Berikan Semangat

Presenter Indy Barends terus mengunjungi sahabatnya Indra Bekti di rumah sakit. Sudah dua minggu menjalani perawatan di ruang ICU usai operasi pendarahan otak, kondisi sahabatnya itu terus membaik. Sejumlah selang yang menancap di tangannya sudah tak lagi terpasang. Dengan perasaan bahagia tak menentu, Indy mengunggah momen tersebut di instagram pribadinya.

“Seneng deh udah makin berwarna kulitnya, udah gak pakai selang-selang lagi,” kata Indy Barends dalam unggahan video reels di akun instagram @indybarends, Jakarta, Senin (09/01/2023).

Dalam unggahan itu, tampak mereka sedang menyetel lagu lama favorit mereka ‘Nat King Cole’. Tampak juga Indra Bekti berusaha merespon Indy Barends dengan suara lirih.

“I miss you,” balasnya kepada Indy Barends.

Pada postingan itu juga terlihat istri Indra Bekti, Aldilla Jelita yang menemani mereka. Keduanya kompak mendukung Indra Bekti agar segera pulih, namun Indra Bekti meresponnya dengan tangisan manja khas anak kecil.

Kemudian mereka menyanyikan lagu favorit mereka 'Monalisa'. Indra Bekti sendiri bahkan mengingat petikan liriknya mengoreksi Indy Barends.

"Bekti cepat sembuh cepat pulang ke rumah ya," kata Indy.

"Aamiin, Aamiin," jawab Indra Bekti.

Indy Barends juga menyampaikan izin kepada istrinya untuk mengunjungi Indra Bekti lagi di rumahnya setelah pulih

"Bolehkan aku main ke rumah nanti," izin Indy

"Ya boleh dong," ucap istri yang akrab di sapa Dila itu.

Mereka lanjut bersenda gurau bersama untuk menghibur Indra Bekti.

“You have to keep going, Bekti,” kata Indy Barends dalam keterangannya.

Indra Bekti Sempat Alami Gangguan Tidur

Selama masa perawatannya, Indra Bekti sempat mengalami sejumlah kondisi pasca operasi. Selain sempat lupa nama anak, ia juga sempat mengalami tidur gelisah.

“Alhamdulillah babang (Indra Bekti) pusingnya udah berkurang,semalam tidurnya juga udah mulai tenang, gak bangun-bangun sama udah gak gelisah kayak beberapa hari sebelumnya,” kata Cipta adiknya saat dihubungi Inilah.com, Senin (09/01/2023).

Kini, presenter kondang itu tinggal menunggu keputusan dokter untuk memindahkannya ke ruang rawat inap. Berdasarkan pemeriksaan, rencana pemindahan ruangan tersebut akan dilakukan secepatnya.

“Kita lagi nunggu keputusan dokter untuk kapan babang bisa dipindah ke ruang rawat inap,” sambungnya.

Beruntung saat ini gangguan tidur Indra Bekti sudah berkurang. Ia bahkan sudah bisa memeluk kedua anaknya walaupun dengan tenaga yang masih lemah.