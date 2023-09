Indra Bekti Ngambek Minta Sekilo Daging hingga Kopi Pahit

Aktor sekaligus presenter Tanah Air Indra Bekti sempat ngambek kala ia disuapi oleh istrinya, Aldila Jelita, di rumah sakit, Abdi Waluyo, Jakarta Pusat.

Momen lucu sekaligus menggemaskan itu dibagikan oleh sang istri melalui akun instagram pribadinya. Dalam momen itu, perempuan yang akrab disapa Dilla, terlihat begitu sabar dan tekun merawat suaminya.

Kendati begitu, saat berbincang santai soal keadaannya, ada hal yang membuat Dilla terkejut. Tak ada angin atau hujan, tiba-tiba pria kelahiran Jawa-Minang ini meminta satu kilogram daging.

"Apa perasaan ayah? What do you feel? Apa rasanya ayah sekarang?" tanya Dilla pada sang suami melalui akun Instagram @dhila_bekti yang Inilah.com kutip di Jakarta, Selasa (10/01/2023).

"Coba aku minta 1 kilo daging," jawab sang suami.

"Astaghfirullahaladzim," timpal Dilla yang terkejut dengan permintaan itu.

"Kok, astaghfirullahaladzim?" sang suami bertanya balik.

Sang istri kemudian menjelaskan, bahwa ia hanya ingin tahu perasaan suaminya kala itu. Apakah sang suami masih merasa pusing atau tidak nyaman. Oleh sebab itu, ia bingung dengan jawaban sang suami yang tiba-tiba meminta sekilo daging.

"Entar kita tanya dia aja deh. Kita tanya dia, gimana rasanya. Oke?" sahut Indra seakan mengajukan usulan.

"Astaghfirullahaladzim. Orang Bunda nanya ke Ayah. Males banget jawabnya," timpal Dilla.

Setelah meminta satu kilogram daging, Indra Bekti juga sempat meminta kopi pahit.

“Kopi pahitnya mana?” celetuk Indra.

Sementara menurut sang istri, Indra sebelumnya tak pernah meminum kopi pahit. Melainkan kopi gula susu aren. Indra kemudian memalingkan wajahnya, pertanda tengah ngambek lagi, karena permintaannya tak dituruti.

"Kenapa pakai sok ngambek segala? Hei, kenapa pakai sok ngambek?" tanya Dilla.

"Kapan Ayah suka sama kopi pahit? Orang sukanya kopi susu gula aren biasanya," tutur Dila yang kemudian disambut tawa oleh Indra.

Usai percakapan itu, agar sang suami mau makan lagi, Dila pun memainkan sendoknya seakan hendak menyuapi balita.

Tingkah kasih sayang sang istri pun akhirnya membuat sang suami membuka mulutnya kembali. Ia mau disuapi lagi.

"Cup, cup, mamam banyak biar sehat," ujar Dilla.

Diketahui, hingga kini Indra Bekti masih dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, usai mengalami pendarahan otak dan menjalani serangkaian operasi.