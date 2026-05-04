Inflasi April 2026 Terjaga 2,42 Persen di Tengah Kabar Baik Surplus Dagang

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan rilis Berita Resmi Statistik Edisi Mei 2026 di Jakarta, Senin (4/5/2026). (Foto: Antara/Uyu Septiyati Liman)

Laju inflasi di Tanah Air masih menunjukkan tren yang terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada April 2026, perekonomian Indonesia mengalami inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 2,42 persen.

Angka ini mencerminkan stabilitas harga di tingkat konsumen yang masih terjaga dalam rentang sasaran pemerintah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) bergerak dari 108,47 pada April 2025 menjadi 111,09 pada April 2026.

"Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 108,47 pada April 2025 menjadi 111,09 pada April 2026," ujar Ateng dalam rilis resmi statistik di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Jika menilik secara bulanan, tekanan harga pun tergolong landai. BPS mencatat inflasi bulanan (month-to-month/mtm) pada April 2026 hanya berada di angka 0,13 persen. Angka yang relatif rendah ini mengindikasikan distribusi barang dan pasokan kebutuhan pokok masih berjalan optimal di lapangan.

Sinergi Surplus Perdagangan

Kabar baik dari sisi inflasi ini kian lengkap dengan performa eksternal yang solid. Sebulan sebelumnya, tepatnya pada Maret 2026, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan rapor hijau dengan keuntungan atau surplus sebesar US$3,32 miliar.

Kekuatan ekspor Indonesia masih menjadi motor utama. Total ekspor pada periode tersebut mencapai US$22,53 miliar, sanggup menutupi angka impor yang berada di level US$19,21 miliar. Secara kumulatif, sepanjang kuartal pertama 2026, kantong devisa negara telah menebal hingga US$5,55 miliar.

Ateng memaparkan, performa ekspor ini masih bertumpu pada komoditas 'klasik' yang menjadi andalan Indonesia. Besi dan baja, minyak sawit mentah (CPO) beserta turunannya, hingga batu bara menyumbang 28,53 persen dari total ekspor nonmigas sepanjang Januari hingga Maret 2026.

Struktur Impor Berorientasi Produksi

Bukan hanya soal angka surplus, kualitas impor Indonesia juga menunjukkan geliat industri yang sehat. Struktur impor nasional didominasi oleh bahan baku penolong yang mencapai US$43,17 miliar dan barang modal sebesar US$12,98 miliar.

Sebaliknya, impor untuk barang konsumsi hanya menyentuh angka US$5,15 miliar. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa aktivitas manufaktur dalam negeri masih berdenyut kencang, yang secara tidak langsung ikut membantu menjaga stabilitas pasokan barang dan mengendalikan laju inflasi domestik.

Kombinasi inflasi yang jinak dan surplus dagang yang konsisten ini menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk mengarungi tantangan ekonomi global di sepanjang tahun 2026.