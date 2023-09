Inflasi Menggila, Pasar Ponsel Global Terpuruk: 5G & HP Lipat Jadi Harapan Terakhir!

Canalys, perusahaan analis independen, baru-baru ini merilis laporan mengenai kondisi pasar ponsel global selama kuartal pertama 2023. Laporan tersebut menunjukkan penurunan pengiriman ponsel sebesar 12 persen secara tahunan, dan penurunan ini terjadi selama lima kuartal berturut-turut.

"Penurunan pasar ponsel pintar pada kuartal pertama 2023 sesuai ekspektasi di seluruh industri," ungkap Sanyam Chaurasia, analis Canalys, seperti yang dikutip oleh GSM Arena, Rabu (19/4/2023).

Chaurasia menjelaskan bahwa kondisi makroekonomi lokal di beberapa pasar terus menghambat investasi dan operasi vendor. Walaupun vendor menawarkan potongan harga dan promosi besar-besaran, permintaan konsumen tetap rendah, terutama pada segmen kelas bawah, dikarenakan inflasi tinggi yang mempengaruhi kepercayaan dan pengeluaran konsumen.

Dampak permintaan yang lesu ini menimbulkan destocking besar-besaran di sepanjang rantai pasokan, dengan saluran penjualan yang mengurangi tingkat inventaris demi mengamankan operasinya. Hal ini juga mempengaruhi kinerja operasional rantai pasokan komponen, karena vendor menggunakan teknik produksi yang hati-hati untuk mempertahankan volume penjualan yang rendah.

Berdasarkan data laporan, Samsung berhasil kembali ke posisi puncak dengan pangsa pasar 22 persen. Apple menempati posisi kedua dengan pangsa pasar 21 persen, didorong oleh permintaan yang kuat untuk seri iPhone 14 Pro pada Q1 2023. Xiaomi, OPPO, dan vivo masing-masing menempati posisi ketiga, keempat, dan kelima, dengan pangsa pasar sebesar 11 persen, 10 persen, dan 8 persen.

Namun, Toby Zhu, analis lain dari Canalys, melihat adanya tanda-tanda moderasi dalam penurunan yang berkelanjutan. "Terjadi peningkatan permintaan untuk produk smartphone dan rentang harga tertentu," jelas Zhu.

Zhu juga mengungkapkan bahwa beberapa vendor smartphone mulai lebih aktif dalam perencanaan produksi dan pemesanan komponen. Canalys memperkirakan inventaris industri smartphone akan mencapai level yang relatif sehat pada akhir kuartal kedua 2023.

Meskipun demikian, Zhu mengatakan masih terlalu dini untuk memprediksi pemulihan permintaan konsumen secara keseluruhan. Namun, ia mengharapkan volume penjualan pasar ponsel global akan membaik karena berkurangnya persediaan di beberapa kuartal mendatang. Selain itu, inovasi serta popularisasi ponsel 5G dan ponsel lipat diharapkan menjadi kekuatan pendorong baru dalam industri.

