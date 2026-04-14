Infrastruktur Digital Belum Merata di Setiap Instansi, WFH ASN Benar Lancar?

Pemerintah tampak sangat percaya diri dengan hasil pekan pertama kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengakui infrastruktur digital di berbagai instansi belum merata, ia tetap menyebut implementasinya berjalan lancar. Aneh.

Rini menyebut implementasi di pusat sudah sesuai kebijakan dan mampu mempertahankan kinerja organisasi, berkaca pada pengalaman masa pandemi lalu.

"Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja. Hal ini juga merupakan bagian dari pengalaman yang telah kita lakukan sepanjang pandemi Covid-19 yang lalu," ujar Rini, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Meski mengklaim kinerja terjaga, Rini tak menampik adanya ketimpangan fasilitas teknologi yang menghambat pembagian tugas. "Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan," akunya.

Ia menegaskan WFH bukan berarti ASN bisa bersantai, karena target capaian tetap tidak berubah. Pola ini disebutnya sebagai transformasi cara kerja agar lebih efisien.

"Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja," tegas Rini.

Terkait pelayanan publik, Rini menjamin layanan esensial tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu oleh skema kerja jarak jauh.

"Yang menjadi prioritas utama kami dan ini tidak bisa ditawar adalah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Layanan esensial dan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak berhenti seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan," jelasnya.

Pemerintah baru akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini secara berkala, dengan evaluasi pertama dijadwalkan pada Juni 2026 berdasarkan laporan kinerja dan efisiensi energi tiap instansi.

"Setiap instansi wajib melaporkan capaian kinerja organisasi, kinerja ASN, efisiensi energi, dan kualitas pelayanan publik. Dari situ kami akan menjadikan sebagai basis data yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian jika diperlukan," ungkap Rini.

Ia menyatakan bahwa transformasi birokrasi ini memerlukan pengawalan berkelanjutan agar tujuan efisiensi jangka panjang dapat tercapai.

"Intinya, kami optimistis namun tetap waspada. Transformasi budaya kerja birokrasi adalah proses, bukan peristiwa sekali jadi. Kami akan terus mengawal agar tujuan transformasi tata kelola, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan dapat tercapai dalam jangka panjang," pungkasnya.