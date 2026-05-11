Inggris Isolasi 20 Warga usai Evakuasi dari Kapal Pesiar Hondius

Sebuah perahu karet mendekati kapal pesiar MV Hondius yang terkena hantavirus untuk memindahkan penumpang di Pelabuhan Granadilla di pulau Tenerife, Spanyol, Minggu (10/5/2026). (Foto: Xinhua/Cheng Min)

Pemerintah Inggris bergerak cepat mengantisipasi penyebaran wabah mematikan Hantavirus yang melanda kapal pesiar MV Hondius. Sebanyak 20 warga negara Inggris yang berhasil dievakuasi langsung ditempatkan di ruang isolasi setibanya di tanah air, Minggu (10/5/2026) waktu setempat.

Para penumpang mendarat di Manchester dan segera dipindahkan menggunakan bus khusus menuju Rumah Sakit Arrowe Park di Wirral, Merseyside. Di fasilitas medis tersebut, mereka akan menjalani observasi ketat selama 72 jam.

Karantina Berlapis 45 Hari

Layanan Kesehatan Nasional (NHS) dalam keterangan resminya menegaskan, seluruh kelompok evakuasi ini ditempatkan di 'fasilitas yang diatur' untuk penilaian klinis dan pengujian mendalam.

Langkah ini belum berakhir di rumah sakit. Jika hasil tes tidak menunjukkan gejala, mereka tetap diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 42 hari ke depan. Secara total, seluruh penumpang dan awak kapal MV Hondius akan berada dalam pengawasan ketat selama 45 hari.

"Penelusuran lanjutan sedang dilakukan terhadap individu yang kemungkinan melakukan kontak dengan kasus terkonfirmasi atau suspek," ungkap pernyataan resmi otoritas Inggris.

Misi Militer ke Pulau Terpencil

Skala darurat wabah ini juga memicu operasi militer yang tidak biasa. Pemerintah Inggris mengerahkan tim spesialis medis ke Tristan da Cunha, wilayah seberang laut Inggris paling terpencil di Samudra Atlantik Selatan, setelah seorang warga di sana dinyatakan positif Hantavirus.

Kementerian Pertahanan Inggris (MoD) mengonfirmasi telah menerjunkan enam personel pasukan payung dan dua tenaga medis militer dari Brigade Serangan Udara ke-16. Pasokan oksigen dan peralatan medis darurat juga dijatuhkan melalui udara ke pulau vulkanis berpenduduk 221 jiwa tersebut.

Sejarah Baru Bantuan Kemanusiaan

Kepulauan Tristan da Cunha dikenal tidak memiliki landasan udara dan hanya bisa diakses via jalur laut. Misi ini tercatat sebagai momen pertama militer Inggris mengerahkan personel medis melalui terjun payung untuk bantuan kemanusiaan.

Wabah yang dikaitkan dengan kapal pesiar MV Hondius sejauh ini telah memicu sedikitnya delapan kasus konfirmasi dan tiga laporan kematian. Meski mengerahkan kekuatan militer, pemerintah Inggris tetap mengimbau masyarakat agar tidak panik.

"Risiko terhadap masyarakat umum saat ini masih dikategorikan sangat rendah," pungkas Kementerian Pertahanan.