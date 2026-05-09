Ingin Nelayan Semakin Sejahtera, Prabowo Berikan Bantuan 1.582 Kapal Ikan

Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026) (Foto: ANTARA/Prisca Triferna).

Ukuran Font Kecil Besar

Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap nasib nelayan seakan tak pernah berhenti mengalir. Berbagai persoalan yang dihadapi nelayan langsung dicarikan solusinya, termasuk keterbatasan kemampuan keuangan untuk memiliki kapal untuk menangkap ikan.

Saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026), Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan kapal ikan sebanyak 1.582 unit sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Dipantau secara daring dari Jakarta, Prabowo menyampaikan bahwa program bantuan tersebut ditargetkan untuk mendukung pemberdayaan nelayan sekaligus mendorong perbaikan ekonomi.

“Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu,” kata Prabowo.

Ia mengatakan, bantuan kapal akan disalurkan melalui koperasi nelayan, sementara skema lebih rinci akan diatur lebih lanjut.

“Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal yang besar,” tambahnya.

Tidak hanya kapal, pembangunan Desa/Kampung Nelayan juga terus dikejar pemerintah, dengan target 1.386 desa dapat diresmikan di seluruh Indonesia hingga akhir 2026.

Prabowo menegaskan pembangunan Desa/Kampung Nelayan akan terus dilanjutkan di berbagai wilayah.

Kepala negara meminta setiap tahun sekitar 1.000 desa dapat dibangun fasilitas yang mendukung kegiatan nelayan.

Sejumlah fasilitas yang akan disediakan dalam program tersebut antara lain pabrik es, gudang pendingin (cold storage), serta fasilitas pengisian bahan bakar khusus untuk kapal nelayan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meninjau Pulau Miangas di Sulawesi Utara dan menyerahkan bantuan satu unit kapal nelayan berukuran 15 gross tonnage (GT) dengan kapasitas awak lima orang.