Ini 12 Lagu The Corrs yang Terkenal, Bikin Nostalgia makin Hangat!

Indonesia akan kembali didatangi grup internasional tahun ini. Grup band asal Irlandia, The Corrs akan menggelar konser pada 18 Oktober 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara.

The Corrs merupakan grup band yang beranggotakan empat orang saudara kandung yang populer pada era 90-an dan awal 20-an.

Grup band yang beranggotakan Andrea (lead vocal), Sharon (violin, piano, vocals), Caroline (drums, piano, vocals), dan Jim (guitar, piano, vocals) ini, masih digemari hingga sekarang dengan alunan musik folk pop-nya yang sering kali diputar di berbagai radio atau streaming apps.

Dalam perjalanan kariernya, The Corrs berhasil menghasilkan tujuh album. Album ketujuh yang bertajuk Jupiter Calling merupakan yang paling laris.

Album ini diproduseri oleh legenda musik T. Bone Burnett: Roy Orbison, Kris Kristofferson, Sam Philips dan Gillian Welch, di RAK Studios London.

Deretan Lagu The Corrs yang Terkenal

Dikabarkan vakum selama 18 tahun, konser yang akan diadakan Oktober mendatang merupakan bagian dari reuni empat bersaudara.

Sebelum mendatangi konser grup band yang dibentuk secara resmi pada 1990 di Dundalk, County Louth Irlandia ini, berikut daftar lagu The Corrs terpopuler yang wajib Anda tahu:

1. Breathless

Foto: Soundcloud

Lagu

Album

Tahun

Durasi

Breathless

In Blue

2000

3:27

Bercerita tentang rayuan dan perasaan jatuh cinta, Breathless dianggap sebagai lagu utama The Corrs yang berhasil memuncaki tangga lagu di seluruh dunia. Bahkan lagu ini termasuk nomor 1 di Spanyol dan Britania Raya.

Tak hanya itu, lagu yang dirilis 18 Juli 2000 ini menjadi satu-satunya lagu The Corrs yang masuk US Top 40 dan single terlaris ke-33 di Britania Raya pada tahun 2000 silam.

Pada tahun 2001, lagu ini masuk dalam nominasi Grammy Award for Best Pop Performance bay a Duo or Group with Vocals dan digunakan sebagai lagu sinteron Brasil serta pembuka film The Wedding Date.

Tercatat dalam YouTube, lagu Breathless sudah diputar sebanyak 91 juta kali hingga saat ini.

2. Runaway

Foto: Spotify

Lagu

Album

Tahun

Durasi

Runaway

Forgiven not Forgotten

1995

3:43

Dirilis pada September 1995, Runaway termasuk dalam salah satu lagu The Corrs terpopuler sepanjang masa. Bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta, lagu ini dikemas dengan alunan musik indah. Tak heran jika lagu ini berhasil menempati posisi 2 di chart musik Inggris setelah dirilis ulang tahun 1999.

Video klip Runaway yang sudah dirilis di Youtube pada 13 tahun lalu mendapat sebanyak 19 juta kali hingga saat ini.

3. All The Love in The World

Foto: imagesgenius.com

Lagu

Album

Tahun

Durasi

All The Love in The World

In Blue

2001

4:01

Menjadi salah satu lagu andalan yang ada di dalam album ketiganya, yaitu In Blue, lagu All The Love in The World dirilis tahun 2001 sebagai singel promosi untuk film komedi romansa America's Sweethearts.

Lagu yang diproduseri Robert John Mutt Lange ini bercerita tentang seorang yang kesepian dan memimpikan adanya seseorang yang menemaninya. Tercatat di YoTube, lagu ini telah diputar sebanyak 1,2 juta kali.

4. What Can I do

Foto: Allegro

Lagu

Album

Tahun

Durasi

What Can I do,

Talk on Coners

1997

4:17

Memiliki alunan musik yang menyenangkan, membuat lagu What Can I do dari The Corrs ini diputar sebanyak 6,5 juta kali di YouTube.

Sempat dirilis pada Januari 1998, lagu ini dirilis ulang pada bulan Agustus di tahun yang sama dalam bentuk remix oleh duo musisi elektronik musik, Tin Tin Out.

Terbukti setelah rilis ulang, lagu The Corrs ini lebih banyak menarik perhatian bahkan mencapai nomor tiga di chart musik Britania Raya kala itu.

Jika saat ini lagu yang menceritakan tentang kebimbangan seorang untuk membuat pujaan hatinya jatuh cinta memiliki tempo lebih cepat dan ceria, versi lagu aslinya bergaya doo-wop yang lebih lambat dan ringan.

7. So Young

Foto: .topaccords.com

Lagu

Album

Tahun

Durasi

So Young

Talk on Coners

1997

4:14

Bercerita tentang orang tua anggota band The Corrs, lagu tersebut dirilis sebagai single dari album kelima. Lagu ini menduduki 40 besar di chart musik beberapa negara seperti Irlandia, Islandia, dan Inggris Raya.

Ditulis oleh Sharon Corr, lagu ini menceritakan tentang orang tua yang diyakini akan muda selamanya. Untuk video klipnya, mereka mengambil di Chicago saat The Corrs melakukan tur AS pada 21 Oktober 1998.

Terlihat di YouTube, lagu ini telah mencapai 14 juta penonton hingga saat ini.

8. Everybody Hurt

Foto: Spotify

Lagu

Album

Tahun

Durasi

Everybody Hurt

The Corrs Unplugged

1999

5:36

Lewat lagu Everybody Hurt, The Corrs ingin memberikan semangat kepada semua orang dalam menjalani hidup meski pernah terluka. Lagu ini tercatat sudah diputar sebanyak 1 juta kali di YouTube.

Album yang dirilis tahun 1999 ini merupakan bagian dari serial album MTV's Unplugged. Album ini berisi sejumlah trek yang direkam secara langsung dan diluncurkan melalui label musik 143 Records.

9. Only When I Sleep

Foto: Spotify

Lagu

Album

Tahun

Durasi

Only When I Sleep

Talk on Corners

1997

3:50

Only When I Sleep bercerita tentang seorang yang jatuh cinta hanya dalam mimpi dan tidak pernah menjadi kenyataan.

Lagu yang dirilis tahun 1997 ini berhasil mencapai puncaknya di nomor 10 dalam Irish Singles Chart, nomor 34 di Australian Singles Chart, dan nomor 58 di UK Single Chart.

Menariknya, video klip lagu ini diambil di Hotel Alexandria, Los Angeles, yang merupakan hotel populer pada masanya dengan memiliki gaya glamor. Dalam YouTube, lagu ini telah diputar sebanyak 5,3 juta kali.

10. Summer Sunshine

Foto: Spotify

Lagu

Album

Tahun

Durasi

Summer Sunshine

Borrowed Heaven

2004

2:51

Menjadi lagu pembuka dalam album keempat mereka (Borrowed Heaven), Summer Sunshine dirilis sebagai single pertama album pada 17 Mei 2004 silam. Lagu ini mencapai nomor 12 di chart musik Irlandia dan nomor enam di UK Singles Chart.

Di Hungaria, lagu ini mencapai nomor satu selama dua minggu dan di Spanyol berhasil menduduki nomor dua, serta berhasil mencapai 20 besar di Australia, Italia, dan Belanda.

Meski terdengar ceria, namun menurut vokalis utamanya, Andrea Corr, lagu ini mengandung lirik yang melankolis. Lagu ini bercerita tentang cinta rahasia yang tidak pernah bisa dilupakan dalam hidupnya. Lagu Summer Sunshine berhasil menarik 3,1 juta penonton di YouTube.

11. Don't Say You Love Me

Foto: Spotify

Lagu

Album

Tahun

Durasi

Don't Say You Love Me

Talk on Corners

1997

4:39

Don't Say Love Me termasuk dalam album Talk on Corners yang dirilis 1997 silam. Diproduseri oleh musisi terkenal David Foster, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang meminta kejelasan mengenai perasaan yang sedang ia alami.

Dengan alunan musik yang tenang, lagu ini berhasil menarik perhatian banyak penggemarnya. Terbukti, hingga saat ini jumlah penontonnya di Youtube mencapai 3 juta.

12. Radio

Lagu

Album

Tahun

Durasi

Radio

The Corrs Unplugged

1999

4:15

Dirilis pada Oktober 1999, lagu ini termasuk dari album live band The Corrs Unplugged. Lagu yang direkam pada 5 Oktober 1999 ini awalnya dijadwalkan untuk album mereka yang sebelumnya, yaitu Talk on Corners.

Namun, karena pertimbangan tertentu, Andrea Corr bersaudara memilih untuk memasukkan lagu Radio ke album The Corrs Unplugged.

Lagu ini masuk dalam 20 besar di chart musik beberapa negara, seperti Irlandia, Selandia Baru, dan Inggris Raya.

Lagu Radio bercerita tentang seseorang yang menjadikan radio sebagai penghibur suasana hati saat ia merasa kesepian. Sampai hari ini, lagu sedih bernada sedikit semangat ini telah diputar hampir 1 juta kali di akun Youtube resmi The Corrs.

Baca berita dan artikel menarik lain Inilah.com di Google News.