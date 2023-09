Ini 7 Rekomendasi Anime Wajib Tonton di 2023

Memasuki tahun baru, pastinya akan ada serial anime baru dengan cerita yang lebih fresh. Nah, buat anda yang suka dengan kartun Jepang, kali ini kami akan memberikan 7 rekomendasi anime wajib tonton di 2023.

Ingin tahu ada apa saja? Yuk simak daftar rekomendasi anime lengkapnya berikut ini!

Daftar Anime yang Wajib Tonton di 2023

Berikut ini adalah anime-anime yang punya cerita menarik dan patut banget ditonton di 2023:

1. Tokyu Revengers Season 2 (rilis 8 Januari)

Sumber: reelsmag.com

Rekomendasi anime yang wajib anda tonton pertama ada Tokyo Revengers yang baru saja mengudara pada bulan ini, tepatnya pada Minggu, 8 Januari 2023.

Tokyo Revengers Season 2 melanjutkan musim sebelumnya yang menampilkan akhir cerita yang menggantung.

Alur cerita Tokyo Revengers Season 2 kali ini akan diawali kisah Hanagaki Takemichi, seorang pria berusia 26 tahun yang memiliki sifat penakut, merasa hidupnya selama ini sia-sia saja.

Suatu saat, dia didorong oleh seseorang sampai terjatuh ke rel kereta. Takemichi kira dia tertabrak, namun dia malah melakukan perjalanan waktu ke 12 tahun saat ia masih di bangku SMP.

Akhirnya, dia memutuskan untuk mengubah masa lalu dan menyelamatkan Tachibana Hinata di masa depan.

Saksikan perjuangan Takemichi yang ingin mengubah masa depan secara lengkap di Disney+ Hotstar.

2. Record of Ragnarok Season 2 (rilis 26 Januari)

Sumber: dualshockers.com

Buat para gamers, anda pasti sudah menanti-nantikan kelanjutan Record of Ragnarok, bukan?

Kabar baik, Season 2 dari anime Record of Ragnarok sudah tayang pada Kamis, 26 Januari 2023 di platform Netflix.

Dikabarkan, season 2 ini akan dibuat menjadi 2 part. Part Pertama dari season ini akan berisi 10 episode yang akan tayang pada 26 Januari 2023.

Sedangkan sisa 5 episode atau part 2 di kabarkan akan tayang di akhir tahun 2023.

Di Season 2 ini, alur cerita Record of Ragnarok akan fokus pada pertarungan terakhir di musim lalu, yakni Jack The Ripper melawan Hercules.

Di serie ini juga akan menampilkan tiga belas pertarungan satu lawan satu, dari perwakilan dewa dan manusia untuk mempertahankan keberadaan umat manusia.

3. Spy Classroom (rilis 5 Januari)

Sumber: asscomaxx.com

Berawal dari serial manga, akhirnya anime Spy Classroom rilis pada 5 Januari 2023 kemarin.

Serial mana ini menceritakan seorang tokoh wanita yang bernama Lily yang direkrut menjadi agen spionase dunia.

Setelah bergabung dengan mata-mata wanita lainnya yang dipimpin oleh seorang pria muda misterius, Lily menyadari bahwa misi ini bukanlah petualangan yang ia bayangkan selama ini.

4. Saving 80.000 Gold in Another World for My Retirement (rilis 7 Januari)

Sumber: anitrends.com

Novel ringan yang berjudul Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement akhirnya telah dibuat dalam versi anime.

Anime ini menceritakan seorang tokoh wanita muda yang bernama Mitsuha. Memiliki perawakan kecil dan muda, membuat banyak orang mengira bahwa dirinya adalah siswa Sekolah Menengah Pertama.

Suatu ketika, dia ditinggal sendirian setelah kehilangan kedua orang tuanya dan kakak laki-lakinya dalam suatu tragedi.

Hidup seorang diri membuatnya bingung, apakah ia harus melanjutkan pendidikan tinggi atau mencari pekerjaan. Terlebih lagi, biaya hidup semakin meningkat setiap tahunnya.

Akhirnya, dia mulai mengkhawatirkan hidupnya di masa depan. Saat dia memikirkan hal ini, makhluk misterius memberikan kemampuan untuk melompat dunia lain.

Akhirnya, dia memanfaatkan kemampuannya ini untuk menyusun strategi masa depan. Dia mencoba untuk menabung 2 miliar yen (80.000 koin emas) di dua rekening berbeda.

5. Don't Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack (rilis 7 Januari)

Sumber: GwiGwi.com

Anime Don't Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack melanjutkan kisah romantis SMA antara Hachiouji Naoto dengan Nagatoro Hayase.

Nagatoro merupakan seorang gadis temperamental yang senang menghabiskan waktunya untuk menggoda dan menyiksa Naoto.

Meski dikemas dalam bentuk romantic, Anime Don't Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack Memiliki banyak scene komedi yang mengundang tawa.

6. Vinland Saga Season 2 (rilis 10 Januari)

Sumber: comicbook.com

Anime wajib tonton di tahun 2023 selanjutnya ada Vinland Saga Season 2. Serial ini sudah tayang di Netflix pada 10 Januari 2023 kemarin.

Season terbaru ini akan melanjutkan cerita perjuangan Thorfinn yang kehilangan tujuan hidup, setelah kematian musuh terbesarnya, Askeladd.

Saat dia masih mencari jawaban, Thorfinn teringat sebuah kisah tentang Vinland, sebuah pulau yang bebas perang dan penuh kedamaian.

Di saat dia memikirkan untuk pergi kesana, Thorfinn malah dibeli oleh seorang juragan untuk di jadikan budak.

Selama menjadi budak, Thorfinn bertemu dengan Einar dan budak-budak lain disana. Setelah kenal lama dengan Einar, Thorfinn mulai menyadari dosa-dosa yang telah ia perbuat dan menemukan makna hidup yang sebenarnya.

Anime Vinland Saga diadaptasi dari manga Jepang untuk orang dewasa. Sehingga, anime ini mengandung banyak adegan kekerasan yang tidak sepantasnya dilihat oleh anak-anak.

7. The Fire Hunter (rilis 13 Januari)

Sumber: Crunchyroll.com

Rekomendasi anime wajib tonton terakhir ada Hikari no Ou atau The Fire, sebuah serial novel fantasi Jepang yang ditulis oleh Rieko Hinata.

Anime ini menceritakan tentang kisah seorang gadis cantik yang bernama Touko yang diselamatkan oleh seorang pria pemburu api yang bernama Koshi.

Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dapat mengubah takdir dunia.

Anda bisa menyaksikan kisah selengkapnya di platform streaming populer seperti iQIYI.

Itulah 8 rekomendasi anime wajib tonton di 2023 yang bisa anda tonton di platform streaming kesayangan seperti Netflix, Viu, iQIYI, dan lain-lainnya.