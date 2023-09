Ini Alasan Lebih Baik Memilih Asuransi Mobil dari Sinar Mas

Asuransi mobil kini untuk beberapa orang sudah menjadi kebutuhan sekunder setelah memiliki mobil.

Terlebih jika mobilnya berusia 5 tahun ke bawah, maka akan jauh lebih baik menggunakan asuransi mobil all risk.

Hal ini untuk mencegah mobil baru kamu lecet atau menjadi sasaran pencurian karena tampilannya yang mengkilap dan menarik.

Asuransi mobil all risk adalah produk asuransi yang memiliki perlindungan yang lengkap. Mulai dari kerusakan kecil seperti baret dan lecet, hingga kerusakan berat akibat kecelakaan atau bencana alam.

Maka dari itu, banyak sekali yang merekomendasikan asuransi all risk bagi kamu yang memiliki mobil baru.

Memiliki asuransi mobil tentu akan membuat perjalananmu jadi nyaman dan aman, karena terlindungi dari kerugian materi yang bisa saja menguras kantong.

Lebih baik lagi utamakan memilih proteksi finansial dari asuransi Sinar Mas.

Mari kita ulas selengkapnya berikut ini.

Manfaat pertanggungan all risk dan TLO dari Sinar Mas

Salah satu asuransi mobil yang memiliki layanan terbaik dan sudah punya nama di tanah air adalah Sinar Mas.

Asuransi Sinar Mas bisa memberikan produk terbaiknya guna membuatmu nyaman dan aman dalam berkendara.

Terlebih di kondisi jalanan kota besar yang padat, tentu insiden kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Meskipun kamu sudah sangat berhati-hati, bisa saja orang lain membuatmu celaka dan terlibat kecelakaan.

Untuk lebih memahami mengenai produk yang ditawarkan asuransi mobil Sinar Mas, berikut penjelasannya.

1. Asuransi mobil all risk Sinar Mas

Asuransi all risk Sinar Mas memberikan perlindungan kepada mobilmu dari semua jenis kerusakan mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat sekalipun.

Lebih jelasnya, berikut manfaat asuransi mobil all risk Sinar Mas.

Ganti rugi atas segala risiko kerugian baik kerusakan sedang maupun menyeluruh

Menanggung risiko tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan

Menanggung risiko perbuatan jahat orang lain

Menanggung risiko pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan

Menanggung risiko kebakaran dan sambaran petir

Menanggung risiko kecelakaan selama penyeberangan dengan feri

Menanggung biaya Derek maksimal 0.5 persen dari jumlah pertanggungan

Menjamin tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dalam asuransi tersebut

2. Asuransi Mobil TLO

Selanjutnya adalah asuransi mobil Total Loss Only atau TLO Sinar Mas.

Jenis asuransi TLO memberikan penggantian untuk kehilangan total, yaitu kerusakan yang terjadi di atas 75% atau kehilangan kendaraan akibat pencurian atau perampasan.

Berikut manfaat asuransi mobil Sinarmas TLO:

Ganti rugi atas risiko kerugian total atau nilai kerugiannya mencapai lebih dari 75% harga mobil

Menanggung risiko tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan

Menanggung risiko perbuatan jahat orang lain

Menanggung risiko pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan

Menanggung risiko kebakaran dan sambaran petir

Menanggung risiko kecelakaan selama penyeberangan dengan feri

Menanggung biaya derek maksimal 0.5 persen dari jumlah pertanggungan

Pertanggungan untuk kerusakan dan kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadi pencurian atau kerusakan

Keunggulan asuransi mobil Sinar Mas dibandingkan yang lain

Asuransi mobil Sinar Mas memiliki review yang baik, sehingga tak heran jika kini nasabahnya terus bertambah.

Selain itu ada beberapa keunggulan lainnya dari asuransi mobil Sinar Mas yang perlu kamu tahu. Berikut beberapa keunggulan asuransi Sinar Mas:

1. Premi asuransi mobil termurah

Sudah 30 tahun di dunia asuransi, ketahuilah bahwa Asuransi Sinar Mas menawarkan premi yang diklaim termurah dibanding yang lain.

Asuransi all risk harga preminya mulai Rp 175 ribu per bulan, sedangkan TLO mulai Rp 35 ribu per bulan.

2. Rekanan bengkel luas

Asuransi Sinar Mas memiliki rekanan bengkel yang cukup luas, total ada lebih dari 500 rekanan bengkel yang sudah bekerjasama.

3. Menanggung mobil tua

Keunggulan asuransi Sinar Mas lainnya jika dibandingkan dengan polis asuransi mobil perusahaan lain adalah pertanggungan untuk mobil tua.

Umumnya asuransi lain hanya menanggung mobil maksimal usia 10 tahun, namun Sinar Mas menerima mobil dengan maksimal usia 12 tahun.

Selain hal di atas, asuransi Sinar Mas juga memiliki keunggulan lainnya seperti gratis fasilitas derek, hotline 24 jam setiap hari, sistem klaim cepat berdasarkan pengalaman klaim.

Dan terakhir, kamu juga diberikan kartu SimasCard untuk semua jenis asuransi yang ditawarkan oleh Sinarmas yang menawarkan diskon khusus di banyak outlet yang bekerjasama di seluruh Indonesia.

Cara pengajuan klaim asuransi mobil Sinar Mas

Untuk melakukan proses klaim asuransi Sinar Mas ada beberapa prosedurnya, berikut beberapa prosedur guna klaim asuransi mobil Sinar Mas.

1. Prosedur klaim kecelakaan

Laporkan klaim lewat telepon, email, atau langsung mendatangi kantor pusat atau cabang, maksimal lima hari setelah kejadian.

Lengkapi dokumen seperti form Asuransi Sinar Mas terisi lengkap, STNK, SIM pengemudi, KTP asli dan fotokopi, dan dokumen pendukung lain jika dibutuhkan.

Jika dirasa sudah lengkap, maka pihak asuransi akan melakukan survei.

Jika sudah di survei, selanjutnya kamu akan disarankan ke bengkel rekanan terdekat.

2. Prosedur klaim kehilangan

Lengkapi dokumen sama seperti yang dibutuhkan saat klaim kecelakaan

Kunci kendaraan asli dan cadangan.

Surat Penyitaan dari kepolisian.

Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari kantor kepolisian setempat..

3. Prosedur klaim CTLO (Constructive Total Loss) atau rusak parah

BPKB asli

STNK asli

Surat Blokir STNK asli

Kunci kendaraan asli dan cadangan

Buku KIR (untuk kendaraan sejenis pick up)

2 Lembar Kwitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh Tertanggung (salah satunya bermeterai Rp. 6.000)

Faktur asli

Surat pernyataan Subrogasi yang sudah ditandatangani diatas materai Rp. 6.000

Surat pelepasan hak (jika a/n perusahaan atau badan hukum)

Segera manfaatkan asuransi mobil dari Sinar Mas dan dapatkan jaminan ganti rugi untuk segala risiko kerusakan pada kendaraanmu!