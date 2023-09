Ini Bedanya Honda BR-V Lama dengan yang Baru

Beberapa waktu lalu, Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan LSUV anyar All New Honda BR-V dengan berbagai pembaruan dari segi performa, eksterior, dan interior.

Secara keseluruhan, BR-V generasi kedua ini hadir dengan kabin dan bagasi terluas di kelasnya, serta memiliki performa tertinggi.

Apabila dibandingkan dengan generasi sebelumnya, BR-V terbaru juga memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Apa saja? Simak ulasan berikut:

Kekedapan Kabin

Dibandingkan dengan generasi pertamanya, All New Honda BR-V memiliki kualitas Noise, Vibration, and Harshness yang lebih baik dari sebelumnya.

Hal ini didukung oleh pengaplikasian semprotan busa dan strukter panel tertutup di sekitar area panel bodi untuk mengurangi kebisingan, serta mencegah debu dan aroma tidak sedap yang masuk dari luar.

Selain itu, peredam dioptimalkan di beberapa area termasuk sistem insulasi suara, spatbor bagian dalam belakang, penutup bawah, dan kap mesin.

Secara keseluruhan, All New Honda BR-V mengalami peningkatan kekedapan kabin lebih dari 60 persen dibandingkan model sebelumnya.

Stabilitas Berkendara

Dari segi suspensi, All New Honda BR-V juga menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih stabil dari sebelumnya.

Kini, All New Honda BR-V memiliki wheelbase yang lebih panjang 40mm dari generasi sebelumnya, sehingga menghasilkan kestabilan lebih saat dibawa bermanuver.

Begitupun pada suspensi yang menggunakan MacPherson Strut bagian depan telah disetel ulang sehingga menjadi lebih rigid, sedangkan di bagian belakang terdapat penyesuaian geometri suspensi untuk performa redaman dan kenyamanan yang lebih baik.

Performa Tinggi

Mengusung mesin 1.5L DOHC i-VTEC, All New Honda BR-V mampu menghasilkan tenaga hingga 121PS alias sedikit lebih tinggi dari pendahulunya yang memiliki tenaga maksimal 120PS.

Torsi juga meningkat 5 persen dan torsi maksimum dapat dicapai lebih cepat sejak RPM rendah, sehingga lebih bertenaga saat berakselerasi.

Meski demikian, konsumsi bahan bakarnya justru lebih irit 3 persen dan efisiensi transmisi meningkat 4 persen dari model sebelumnya, sehingga menghasilkan perpindahan gigi yang lebih halus.

Kabin Luas

Dari segi dimensi, All New Honda BR-V lebih panjang 35mm dan lebih lebar 45mm sehingga menghasilkan kabin dan bagasi terluas dikelasnya.

Selain itu, dibandingkan pendahulunya, All New Honda BR-V memiliki ground clearance yang lebih tinggi 19mm sehingga lebih fleksibel untuk dikendarai di berbagai medan jalan.

Fitur keamanan Honda SENSING

All New Honda BR-V pada varian tertingginya sudah dibekali fitur keselamatan Honda SENSING yang sebelumnya disematkan pada model-model premium Honda seperti All New Honda Accord dan New Honda CR-V.

Fitur keselamatan Honda SENSING terdiri dari:

- Road Departure Mitigation System (RDM): Menjaga dan membantu pengemudi ketika sistem mendeteksi kemungkinan kendaraan keluar dari garis lajur

- Adaptive Cruise Control (ACC): Membantu menjaga kestabilan kecepatan kendaraan dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan

- Auto High Beam (AHB): Dapat diaktifkan saat berkendara di atas 30 km/jam dengan posisi tuas lampu diputar dari off ke posisi Auto, membantu memberikan penerangan (high beam) saat jalan gelap, tapi otomatis menjadi low beam ketika ada kendaraan dari lawan arah sehingga tidak menyilaukan pengguna jalan lain

- Collision Mitigation Braking System (CMBS): Membantu pengemudi ketika terdapat kemungkinan kendaraan berbenturan dengan kendaraan lain atau pejalan kaki. CMBS didesain untuk memberikan tanda ketika potensi berbenturan depan terjadi, serta membantu mengurangi kecepatan untuk mengurangi dampak benturan yang tak terhindarkan

- Lane Keeping Assist System (LKAS): Membantu kemudi untuk menjaga kendaraan tetap berada di lajurnya dengan mendeteksi marka jalan di kiri dan kanan mobil kemudian mengoreksi setir jika mobil terdeteksi keluar lajur.

- Lead-Car Departure Notification (LCDN): Fitur baru Honda SENSING yang pertama kali ada di Honda BR-V. Ketika dalam kondisi berhenti dan kendaraan di depan mulai berjalan, pada jarak tertentu jika pengemudi belum ngegas, notifikasi akan membantu mengingatkan pengemudi.