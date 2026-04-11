Ini Daftar 12 Pejabat Pemkab Tulungagung yang Diboyong KPK ke Jakarta

Rombongan pejabat Kabupaten Tulungagung yang diamankan KPK dibawa ke Surabaya naik bus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung. Dalam kegiatan tersebut, KPK mengamankan sebanyak 12 pejabat dan staf di lingkup Pemkab Tulungagung.

Sejumlah pejabat ini nantinya akan dibawa terlebih dahulu ke Surabaya untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta. KPK membawa 12 pejabat dan staf Pemkab Tulungagung ini dengan menggunakan bus 'Harapan Jaya' menuju Bandara Juanda. Setelah itu mereka akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di KPK.

Penyidik KPK sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang sejak Jumat (10/4/2026) malam hingga Sabtu (11/4/2026) pagi di Mapolres Tulungagung. Selain pejabat, ada juga satu anggota DPRD Tulungagung yang ikut dibawa ke Surabaya.

Berikut nama pejabat, staff dan anggota DPRD Tulungagung yang dibawa KPK:

1. Kabag Kesra, Makrus Manan.

2. Kabag Pemerintahan, Arif Efendi.

3. Kabag Umum, Yulius Rama Isworo.

4. Kabag Prokopim, Aris Wahyudiono.

5. Kepala Satpol PP Tulungagung, Hartono.

6. Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suyanto.

7. Kepala BPKAD Tulungagung, Dwi Hari.

8. Kepala Bakesbangpol Tulungagung Agus Prijanto.

9. Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Erwin.

10. Anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko (adik kandung Gatut Sunu)

11. Ajudan Bupati Tulungagung, Dwi Yoga Ambal.

12. Staf Pemerintahan, Oki.

Sedangkan ada beberapa nama pejabat Pemkab Tulungagung yang tidak dibawa KPK, Di antaranya adalah:

1. Pj Sekda Tulungagung, Soeroto.

2. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Desi Lusiana.

3. Kepala Dinas Sosial Tulungagung, Reni.

4. Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, Zuhrotul Aini.

Penyidik KPK juga telah menyisir Kantor Dinas PUPR di area Kantor Pemkab Tulungagung. Hingga saat ini, KPK belum menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat OTT Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.