Ini Dia yang Dikejar KPK dari Pemeriksaan Bos Rokok Haji Her di kasus Suap DJBC

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/2/2026). (Foto: Antara/Rio Feisal)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha tembakau asal Madura, Khairul Umam atau Haji Her, terkait dugaan suap dalam pengurusan cukai rokok ilegal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pihaknya mendalami mekanisme pengurusan cukai yang dilakukan Haji Her dan menyesuaikannya dengan prosedur terbaru DJBC.

Beberapa perusahaan rokok yang mengurus pita cukai juga telah diperiksa. KPK berencana menelusuri kemungkinan barang lain yang distribusinya dibatasi negara.

"Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami bagaimana saudara HR dalam melakukan pengurusan cukai, bagaimana mekanisme dilapangkan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur baru yang ada di Ditjen Bea dan Cukai," kata Budi.

Budi menambahkan KPK juga memeriksa Salisa Asmoji (SA), pegawai Bea Cukai, terkait dugaan penerimaan uang dari perusahaan rokok. "Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik menanyakan saksi SA terkait dengan perusahaan atau pengusaha rokok yang diduga memberikan sejumlah uang kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai," ujarnya.

Haji Her, pemilik PT Bawang Mas Group, diperiksa selama sekitar tiga jam dan keluar dari KPK pukul 16.38 WIB. Ia tampak mengenakan peci, kacamata, kemeja putih bergambar harimau, sarung, dan sandal.

Usai pemeriksaan, Haji Her menceritakan pertanyaan yang diajukan penyidik, mulai dari relasinya dengan tersangka hingga aktivitasnya selama di Jakarta.

Ia menegaskan tidak mengetahui perkara yang tengah disidik, khususnya dugaan penjualan pita cukai palsu, dan menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur.

"Enggak tahu saya, enggak tahu soal-soal itu saya. Ya saya jawab apa adanya semuanya. Orang Madura itu apa adanya, enggak ada berbelit-belit orang Madura," tegasnya.

Haji Her menanggapi santai kemungkinan pemanggilan lanjutan. "Hah? Prosedur-prosedur? Kayak pejabat aja saya di-anu... mungkin anu, apa namanya... kalau belum pernah ke sini kayaknya bukan tokoh kayaknya," ucapnya bercanda.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada awal Februari 2026 yang mengungkap dugaan praktik suap pengurusan cukai rokok ilegal di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dugaan praktik melibatkan kerja sama pelaku usaha dan oknum pejabat kepabeanan untuk mengakali penerimaan negara, termasuk penggunaan pita cukai bertarif rendah pada rokok buatan mesin.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka, di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, serta Kepala Seksi Intelijen Cukai Budiman Bayu Prasojo.

Selain itu, penyidik menyita aset senilai lebih dari Rp45,5 miliar, termasuk uang tunai Rp5,19 miliar dalam lima koper di sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga berasal dari aliran dana ilegal.