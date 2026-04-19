Ini Identitas Empat Orang Tewas Kecelakaan Beruntun Maut di Probolinggo

Korban kecelakaan maut di Jalan Raya Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (18/4/2026) malam saat di ruang jenazah, RSUD Wonolangan, Dringu.(Foto: beritajatim)

Kecelakaan maut beruntun di Jalan Raya Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (18/4/2026) malam, menyisakan duka mendalam. Dalam insiden tersebut mengakibatkan empat orang tewas terjepit usai dihantam truk trailer.

Empat korban tewas itu berada di sebuah mobil sedan Toyota Limo bernopol AG-1644-EG. Kendaraan itu ringsek parah setelah dihantam truk trailer dari arah belakang dengan kekuatan besar.

Keempat korban meninggal dunia diketahui berasal dari satu rombongan asal Kabupaten Blitar. Mereka adalah Sutrisno (60) pengemudi, T. Sri Budiyatni (60) penumpang, Devica Friskiara (29) penumpang, serta Giovano Malik Ibrahim (3), penumpang.

Korban merupakan warga Dusun Pundensari, Desa Jeblog, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Mereka tewas di lokasi usai kecelakaan beruntun maut.

Selain korban meninggal, satu orang lainnya mengalami luka-luka. Korban diketahui bernama Muhammad Iswanto (33), pengemudi pickup Daihatsu Granmax, warga Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Saat ini ia tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Wonolangan, Dringu.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Ipda Aditya Wikrama, membenarkan bahwa seluruh korban meninggal berada dalam satu kendaraan saat kecelakaan terjadi.

“Empat korban meninggal dunia merupakan pengemudi dan penumpang dari kendaraan sedan Toyota Limo,” ujarnya seperti dikutip, Minggu (19/4/2026).

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan. Dugaan sementara, truk trailer mengalami gangguan pengereman sebelum akhirnya menabrak sejumlah kendaraan di depannya.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat betapa fatalnya kecelakaan lalu lintas, terlebih ketika melibatkan kendaraan besar dengan potensi kegagalan teknis di jalan raya.