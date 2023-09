Ini Lho yang Asli Indonesia Tampil di Paris Fashion Week 2022

Di tengah keramaian publik tentang Paris Fashion Week 2022, ada nama sosok yang mengharumkan nama Indonesia. Dia adalah Rizal Rama, seorang model asal Surabaya. Muncul di panggung Paris Fashion Week 2022, pria 21 tahun ini berada di bawah naungan beberapa agensi model internasional.

Rizal membawakan beberapa koleksi BLUEMARBEL Paris di Autumn/Winter Paris Fashion Week 2022 pada 18 Januari lalu. Dia juga tampil dengan koleksi Botter-Aquatic Wear AW 2022 'Death Earth' di Paris Fashion Week 2022.

"Big love to @botter_paris for having me in their great show on Fall Paris Fashion Week 2022 and big thanks to @selectmodelparis @jonathanqtn @persona_mgt @3mmodels," tulis Rizal di akun Instagram pribadinya @rizal_ramaa.

Rizal juga membawakan koleksi Heliot Emil di runway Paris Fashion Week 2022. Kemudian membawakan busana dari label Solid Homme by Wooyoungmi selama Fall/Winter Menswear Paris Fashion Week. Pemuda berambut panjang ini juga tampil di panggung couture lewat karya Yuima Nakazato.

Sebelumnya, ia juga turut ambil bagian dalam London Fashion Week. Dengan fitur wajahnya yang anggun, Rizal pun sempat melenggang di atas panggung dengan mengenakan pakaian perempuan, gaun brand Simone Rocha. Dia juga dipilih membawakan baju-baju karya desainer ternama seperti Daniel w Fletcher dan Edward Crutchley.

Selain di London dan Paris, Rizal juga sudah menjajah panggung runway Milan Fashion Week. Ia membawakan busana koleksi Fendi berupa setelan atasan lengan panjang dan celana panjang, lengkap dengan bucket hat dan sling bag.

Menelusuri catatan bio Instagram yang disertakan, Rizal Rama ternyata bergabung di beberapa agensi model lokal maupun Internasional. Dia tercatat berada dalam naungan Persona Management, 3mmodels, D'Management Group, Nest Model Management, Select Model Paris, Kult Models, dan W MODELS.

Lahir di Surabaya, 4 Desember 2000, Rizal memiliki tinggi badan 188 cm. Diketahui debut karier modelingnya dimulai sejak tahun 2017 saat usianya masih 16 tahun.

Rizal pernah tercatat sebagai icon of Jakarta Fashion Week 2021. Dari sana jugalah nama Rizal Rama semakin banyak dikenal di dunia fesyen dan modeling. Akun Instagram-nya, @rizal_ramaa kini memiliki pengikut sebanyak 17.500 lebih.