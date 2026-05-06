Ini Momen Hangat saat Prabowo Temui Ratusan Pelajar Jabar di Istana Kepresidenan

(Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden RI Prabowo Subianto menemui langsung ratusan pelajar yang tergabung dalam Forum OSIS Jawa Barat (FOJB) berkesempatan merasakan langsung suasana pusat pemerintahan melalui program “Istana untuk Anak Sekolah” pada Selasa (5/5/2026).

Program ini menjadi ruang pembelajaran nyata bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat sistem pemerintahan sekaligus menelusuri jejak perjalanan bangsa.

Kegiatan diawali dengan pembekalan di Aula Hoegeng, di mana para siswa mendapatkan materi mengenai sistem pemerintahan serta motivasi langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam suasana yang hangat dan interaktif, para pelajar tidak hanya diajak memahami struktur pemerintahan, tetapi juga didorong untuk berani bermimpi dan berkontribusi bagi bangsa.

“Tadi benar-benar seru banget ya, kayak nggak bisa dideskripsiin gitu. Tadi ada Bapak Teddy juga memberikan motivasi-motivasi bagi kita karena memang pelajar itu istilahnya dia masih merasa takut untuk ke garis finish-nya ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Teddy karena hidup itu cuma sekali, buat itu lebih berarti, jadi jangan sia-siakan kesempatan, itu yang saya tadi dengarkan dari Bapak Teddy,” kata Salsabila Nuria Muharam yang merupakan Ketua Umum Forum OSIS Jawa Barat.

Momen istimewa turut mewarnai kegiatan tersebut ketika Teddy menerima sambungan telepon dari Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Oryza, siswa dari SMA Negeri 2 Sukatani, Cikarang Utara, bahkan mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Kepala Negara, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka.

“Tadi sempat berbincang juga sama Bapak Presiden menanyakan jam berapa kita ke Istana Merdeka-nya? Lalu sempat bercanda, jangan lama-lama ya, soalnya saya mau ke sana. Terus tiba-tiba Pak Presiden bertanya ke Bapak Teddy, jam berapa memang Pak Teddy? Terus aku jawab jam setengah satu, sekitar jam setengah dua belasan lah. Terus kata Bapak, yaudah boleh nanti barengan aja sama saya masuk, jadi nanti ketemu gitu,” ujarnya.

Usai pembekalan, para peserta pun diajak berkeliling kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, mulai dari Istana Merdeka, Kantor Presiden, hingga Istana Negara.

Mereka menyaksikan langsung berbagai ruang yang selama ini menjadi saksi pengambilan keputusan penting negara, sekaligus memahami proses pemerintahan secara lebih nyata.

Momen istimewa kembali terjadi saat Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Merdeka. Kedatangan Kepala Negara disambut meriah oleh para siswa dengan tepuk tangan dan lambaian tangan penuh antusias.

Presiden Prabowo kemudian turun dari kendaraan dan menghampiri para pelajar, menyapa serta bersalaman secara langsung.

Suasana semakin hangat ketika para siswa serempak menyanyikan lagu selamat datang, menciptakan nuansa kebersamaan yang akrab dan penuh kegembiraan.

Usai penyambutan, seluruh pelajar pun berbaris rapi untuk mengabadikan momen melalui sesi foto bersama Prabowo, menjadi pengalaman berharga yang tak terlupakan bagi para pelajar.