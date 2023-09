Ini Paket Aksesoris New Xpander dan New Xpander Cross

Seiring dengan peluncuran New Xpander dan New Xpander Cross pada Senin (8/11/2021), Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) pun telah menyiapkan paket aksesoris resmi untuk keduanya.



Meski konsumen baru bisa melihat langsung mobil keluarga terbaru itu pada ajang GIIAS 2021, namun MMKSI ingin memberikan gambaran kepada konsumen yang ingin memodifikasi mobil barunya dengan paket aksesoris resmi yang sesuai standar kualitas dan keamanan.



"Mitsubishi Motors Genuine Accessories dirancang dan dikembangkan bersama-sama dengan kendaraan Mitsubishi untuk integrasi yang sempurna. Semua aksesoris resmi pilihan telah diuji untuk keselamatan, fungsionalitas, daya tahan, serta mematuhi regulasi kendaraan yang ada," tulis MMKSI dalam siaran persnya kepada Inilah.com, Senin.





Aksesoris resmi ini juga tersedia dalam berbagai paket dengan harga menarik, yang dijual terpisah di diler resmi Mitsubishi Motors.

Untuk New Xpander terdapat 14 item aksesoris resmi, yaitu Front Air Dam, Side Air Dam, Rear Air Dam, Taildgate Spoiler, Engine Hood Emblem, Side Visor, Fuel Lid Garnish, Side Body Moulding, Wheel Lock Nut, Muffler Cutter, Scuff Plate, Rubber Mat, Luggage Mat, dan Dashcam.



Sedangkan untuk New Xpander Cross, MMKSI menyediakan 10 item aksesoris seperti Side Visor, Fuel Lid Garnish, Fender Garnish, Wheel Lock Nut, Tailgate Garnish, Muffler Cutter, Scuff Plate, Rubber Mat, Luggage Tray, dan Dashcam.



Dengan menambahkan Front Air Dam, Side Air Dam, Rear Air Dam, dan Side Body Molding membuat tampilan New Xpander terlihat lebih besar dan kokoh. Sedangkan aksesori Engine Hood Emblem, Scuff Plate, Tailgate Garnish, Fuel Lid Garnish dan Fender Garnish membuat New Xpander terlihat lebih mewah.



MMKSI bakal mengumumkan banderol New Xpander dan New Xpander Cross berikut paket harga aksesorisnya di ajang GIIAS 2021 yang akan resmi dibuka pada Kamis (11/11/2021).