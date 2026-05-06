Ini Penyebab Kecelakaan Maut Bus Als Vs Truk Tangki di Jalinsum

Kecelakaan maut antara bus ALS vs truk tangki di Musi Rawas Utara (Muratara) menewaskan sedikitnya 16 orang.

Insiden yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Sumatera Selatan, pada Rabu (6/5/2026) siang itu diduga bermula dari upaya pengemudi menghindari jalan berlubang.

Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 12.00 WIB ini diduga dipicu oleh upaya sopir bus menghindari jalan berlubang. Bus ALS yang mengangkut 18 penumpang tersebut tengah melaju dari arah Lubuklinggau menuju Jambi.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Nandang Mu’min Wijaya, mengungkapkan bahwa saat tiba di lokasi kejadian, bus mendadak banting setir ke kanan untuk menghindari lubang.

Namun nahas, bus justru masuk ke jalur berlawanan."Dari arah berlawanan datang mobil tangki Seleraya. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari," ujar Nandang dalam keterangannya, Rabu (6/5).

Benturan keras tersebut memicu api hingga menghanguskan truk tangki. Pengemudi dan penumpang truk dilaporkan tewas terbakar di lokasi kejadian karena terjebak di dalam kabin yang terbakar.

Tak hanya itu, sopir bus ALS juga dinyatakan meninggal dunia bersama belasan penumpang lainnya.

Hingga saat ini, suasana di RSUD Lubuklinggau masih diselimuti duka saat petugas medis dan kepolisian berupaya melakukan proses identifikasi.

"Sebanyak 16 jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Lubuklinggau. Kami masih terus melakukan pendataan dan identifikasi terhadap para korban, mengingat beberapa kondisi korban yang sulit dikenali," tambah Nandang.

Pihak kepolisian masih melakukan olah TKP di lokasi kejadian untuk memastikan kronologi lengkap serta mengatur arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera yang sempat tersendat akibat insiden tersebut.