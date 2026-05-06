Ini Perintah Prabowo ke Menkeu dan Bos BI Pasca Dolar Tembus Rp17.400

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kedua kanan), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan), dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026 malam. (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Jatuhnya nilai tukar rupiah ke rekor terlemah sepanjang masa di level Rp17.424 per dolar AS pada penutupan pasar Selasa (5/5/2026), langsung memicu langkah darurat dari Istana. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Bank Indonesia (BI), dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk meredam gelombang pelarian modal asing (capital outflow) melalui serangkaian intervensi tegas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan bahwa pelemahan rupiah ini menjadi sorotan utama Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam. Tekanan hebat ini terjadi sesaat setelah pengumuman data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026.

"Tadi disepakati dan dilaporkan kepada Bapak Presiden mengenai kerja sama erat antara BI dan Menteri Keuangan untuk memastikan capital outflow ke depan bisa dijaga dan dikendalikan," ujar Airlangga.

Tujuh Jurus BI Tahan Kejatuhan Rupiah

Merespons instruksi Kepala Negara, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa bank sentral telah menyiapkan dan mengeksekusi tujuh langkah taktis guna menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah di pasar keuangan.

Pertama, BI menggencarkan intervensi valas secara agresif melalui transaksi tunai dan pengiriman domestik, serta non-delivery forward (NDF) di pusat-pusat keuangan global seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York.

Kedua, otoritas moneter bersama Kementerian Keuangan mendorong aliran dana asing masuk (inflow) melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menutup celah keluarnya dana asing dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham. Ketiga, BI berkomitmen melanjutkan pembelian SBN di pasar sekunder yang hingga kini telah mencapai Rp123,1 triliun secara year to date.

Langkah keempat difokuskan pada penjagaan likuiditas perbankan agar tetap longgar, yang saat ini tecermin dari pertumbuhan uang primer di level dua digit, yakni 14,1 persen.

Kelima, BI memperketat aturan main bagi spekulan. Pembelian dolar AS tanpa underlying asset kini dibatasi dari sebelumnya US$100.000 menjadi US$50.000 per orang per bulan. Setiap transaksi senilai US$25.000 ke atas kini diwajibkan menggunakan underlying.

Keenam, memperkuat intervensi pasar luar negeri dengan mengizinkan perbankan domestik ikut serta menjual NDF lepas pantai demi memperbanyak pasokan valas. Ketujuh, BI menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerjunkan pengawas guna memantau ketat aktivitas pembelian dolar oleh korporasi dan perbankan.

Kemenkeu Rilis Panda Bond dan Jaga Pertumbuhan

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan strategi lindung nilai jangka panjang. Kemenkeu akan menerbitkan surat utang berdenominasi yuan China atau Panda Bond guna mendiversifikasi dan mengurangi ketergantungan negara terhadap dominasi dolar AS.

Purbaya juga membawa pesan khusus dari Presiden Prabowo untuk menenangkan gejolak pasar domestik. "Prospek kita bagus, tidak usah takut. Tadi Pak Presiden suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak. Jadi Anda tidak usah panik," tegas Purbaya.

Lebih lanjut, Sang Bendahara Negara ini mengingatkan para pelaku pasar bahwa fundamental ekonomi Indonesia justru sedang mengalami akselerasi yang kuat. Fakta ini kerap tidak disadari dan memicu kepanikan tidak berdasar yang berujung pada aksi jual saham.

Bagi investor yang rasional, Purbaya justru merekomendasikan pelemahan pasar saham saat ini sebagai momentum emas untuk menambah portofolio.

"Kan saya kemarin-kemarin bilang serok, serok saja. Kalau mereka ikut, mestinya ke depan akan untung banyak. Kita akan jaga pertumbuhan triwulan kedua ini dengan berbagai kebijakan, termasuk stimulus tambahan," pungkasnya.