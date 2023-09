Ini Potret Romantis Eva Celia Dilamar Demas Narawangsa

Kabar bahagia datang dari aktris muda, Eva Celia. Anak dari Sophia_Latjuba itu yang dilamar kekasihnya Demas Narawangsa.

Eva dilamar kekasihnya tersebut saat merayakan ulang tahunnya ke 29 pada Selasa, (21/09/2021) malam. Kabar tersebut didapat dari akun instagram resmi Sophia Latjuba, @sophia_latjuba.



Terlihat Romantis



Seperti dalam adegan film romantis, Demas melamar Eva dengan menekuk lututnya dan memegang kotak yang berisi cincin sebagai simbol lamaran seorang pria untuk perempun yang ingin dijadikan pasangan hidup.



Eva pun terkejut bahagia, dan haru. Mata Eva terlihat berbinar hingga tidak kuasa menahan rasa tangis bahagia.



Eva menggunakan busana hitam, menutup hidung dan mulutnya sambil merasakan betapa tulusnya keinginan Demas untuk meminangnya.





“I said yes, yes,” kata Eva Celia menjawab permintaan Demas untuk membangun keluarga.

Eva tidak bisa menahan rasa bahagia. Dia langsung menerima lamaran Demas, memeluknya, menangis, hingga mencium pipi dan bibir kekasihnya.



Demas langsung memasangkan cincin yang ada di dalam kotak tersebut ke jari manis putri Indra Lesmana itu.



Sophia Latjuba Menangis Bahagia







Raut bahagia juga terpancar dari Sophia Latjuba. Sebagai seorang ibu, dia merasakan haru karena putri yang sangat dia cintai tubuh besar dan akhirnya dilamar.



“Mata-mata sembab karena bahagia luar biasa,” tulis Sophia pada akun instagramnya.



Dia juga sangat berterimakasih kepada Demas yang bisa membuat buah hatinya bahagia di hari ulang tahunnya. Sophia juga mengaku sangat senang menerima calon anggota baru di keluarga besarnya.



“I love you both so much, and I couldn’t be happier that Demas will officially become a part of our family. Thank you for making my baby the happiest girl on earth!” ungkap Sophia.