Ini Profil Perusahaan yang Sahamnya Dibeli Kaesang

Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini melakukan ekspansi bisnisnya. Lewat PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat, Kaesang memborong sebanyak 8 persen saham emiten pengolahan udang PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP).



Sebelumnya, pada Selasa (9/11), PT Panca Mitra Multiperdana mengumumkan bahwa perusahaan telah menandatangani perjanjian kerja sama strategis dan perjanjian jual beli saham dengan GK Hebat, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang akselerasi bisnis pengolahan makanan dan minuman.



Direktur Utama PT. Panca Mitra Multiperdana, Martinus Soesilo mengatakan kedua perusahaan telah sepakat menjalin kerja sama dan menjajaki sejumlah pelung bisnis terkait produk dan memberikan dukungan dalam melakukan adaptasi digital serta meningkatkan literasi digital dalam seluruh proses operasional perusahaan.



"Kami menyambut baik adanya kerjasama strategis ini untuk meningkatkan penetrasi pasar lokal Perseroan, khususnya pada sektor UMKM," kata Martinus dalam siaran persnya.



Kaesang dalam ekspansinya membeli sebanyak 188.240.000 lembar atau setara dengan 8 persen kepemilikan saham. Harga saham yang diperdagangkan saat itu Rp490/saham sehingga nilai transaksi tersebut mencapai Rp92,24 miliar.



Berdasarkan data BEI, Panca Mitra berhasil mencetak peningkatan laba bersih 16,69% secara tahunan/ year on year (yoy) per akhir Juni 2021 menjadi US$ 6,15 juta atau setara dengan Rp87,32 miliar (asumsi kurs Rp14.200/US$).



Peningkatan laba bersih tersebut ditopang pertumbuhan penjualan dan pendapatan perusahaan 2,91 persen secara yoy dari US$ 83,34 juta pada semester I 2020 menjadi US$ 85,77 juta.



Secara rinci, ada tiga pos penjualan produk perusahaan, yakni Vannamei Shrimp, Black Tiger Shrimp, dan lain-lain. Penjualan Vannamei Shrimp menjadi andalan perusahaan dengan total nilai US$ 77,62 juta per semester pertama 2021.



Selain itu untuk penjualan Black Tiger Shrimp dan produk lain-lain masing-masing mencapai US$ 6,14 juta dan US$ 2,02 juta per semester I tahun ini.



Selanjutnya, pelanggan yang penjulanan komulatifnya melebihi 10% dari penjualan neto konsolidasian adalah C.P. Food Products, Inc. (34,60%), Eastern Fish Co., L.L.C. (15,22%), Limson Trading, Inc (12,50%), dan Blue Sea Products, L.L.C. (0,85%).



Total aset PMMP hingga semester I 2021 mencapai US$ 259,44 juta, dengan total liabilitas dan ekuitas masing-masing US$ 188,51 juta dan US$ 70,93 juta.



Harga Saham PMMP Naik



Setelah diborong Kaesang, Harga saham PMMP Selasa (9/11) turun signifikan. Harga saham PMMP pada perdagangan Selasa (9/11) ditutup di level 515, turun 15 poin atau 2,83 persen dibanding sehari sebelumnya.



Namun, dalam perdagangan 5 hari terakhir, harga saham PMMP masih naik 49 poin atau 10,52%. Hari ini pada perdagangan Rabu (10/11) harga saham PMMP terpantau naik 5 poin diangka 520.