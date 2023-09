Ini Promo dan Penawaran Menarik Wuling di GIIAS 2021

Selain menghadirkan program subsidi PPnBM 100 persen, promo leasing, dan trade-in spesial, Wuling Motors juga menyediakan beragam kegiatan yang menarik selama gelaran pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

Program dan penawaran ini menarik mulai dari test drive, Wuling Live Day, photo contest dengan hadiah jutaan rupiah, hingga memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk meraih beragam hadiah menarik dari lucky dip.

"Dengan membawa tema 'Inovasi Bersama Indonesia' di GIIAS 2021, Wuling ingin memperkuat komitmen untuk senantiasa berinovasi bagi para konsumen di Tanah Air. Melalui kesempatan kali ini, kami ingin mewujudkannya melalui beragam layanan inovatif yang diwujudkan dengan rangkaian program dan promo menarik yang hadir untuk para pengunjung GIIAS 2021," jelas Michael Budihardja, Brand & Marketing Director Wuling Motors di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (12/11/2021)

Melalui booth seluas 1.200 m2, Wuling menampilkan sembilan unit display di ajang ini, seperti dua lini produk mobil listrik berbasis GSEV (Global Small Electric Vehicle), New Confero S 'The Real Spacious Family MPV', dan seri Cortez CT 'The New Advanced MPV'.

Kemudian di kelas SUV, Wuling membawa seri Almaz 'Drive Unlimited Way' dengan inovasi Wuling Indonesian Command (WIND) serta flagship SUV terbaru, Almaz RS, sebuah Intelligent Digital Car yang mengaplikasikan teknologi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE).

Pengunjung juga dapat merasakan pengalaman berkendara bersama ragam produk Wuling yang terdiri dari Almaz RS Pro, New Confero S, dan Cortez CT di area test drive.

Bagi para pengunjung yang berminat, diharuskan untuk mengisi formulir pendaftaran dengan memindai barcode di area registrasi untuk selanjutnya menunggu giliran di area test-drive.

Seluruh unit yang tersedia telah dijamin kebersihan serta keamanannya sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Wuling menyediakan promo khusus bagi setiap pengunjung yang melakukan transaksi selama periode pameran, yakni subsidi PPnBM 100 persen, voucher belanja, gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000 km, dan kesempatan memenangkan unit Wuling setengah harga dalam program Wuling 4Tune.

Program leasing spesial dari Wuling Finance, Maybank, BCA, dan MTF, turut dihadirkan untuk semakin memudahkan pengunjung dalam memiliki kendaraan Wuling. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati beragam program trade-in dengan official trade-in partner, OLX Autos.

Para pengunjung juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di lucky dip yang berhadiah logam mulia, smartphone, power bank, serta e-money (syarat dan ketentuan berlaku).

Beragam aktivitas seru dan berhadiah juga terdapat di booth Wuling, mulai dari photo contest, Nge-Event di GIIAS, di Instagram dimana pengunjung dapat mengunggah foto terbaiknya dengan Wuling GSEV yang pemenangnya akan diumumkan setiap hari dan berhadiah Rp500.000 (dalam bentuk uang elektronik), hingga virtual booth tour dan Wuling Live Day yang disiarkan secara langsung melalui akun sosial media Wuling.

"Kunjungi booth Wuling di GIIAS 2021 untuk mendapatkan penawaran harga OTR spesial dengan subsidi PPnBM untuk seluruh lini produk dan beragam promo menarik lainnya selama periode pameran, serta melihat secara langsung platform mobil listrik Wuling berbasis Global Small Electric Vehicle," tambah Michael.