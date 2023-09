Ini Sejumlah Manfaat Kuaci Biji Bunga Matahari bagi Kesehatan

Kuaci kerap dijadikan camilan ringan karena membuat ketagihan. Pasalnya, selain karena ukurannya yang kecil-kecil, mengonsumsi kuaci yang sudah ditaburi bumbu membuat makanan ini menjadi semakin nikmat.



Tapi, tahukah Anda mengenai manfaat kuaci dari biji bunga matahari bagi kesehatan tubuh? Yuk, intip apa saja khasiat kesehatan dari kuaci biji bunga matahari.



Kandungan nutrisi dalam kuaci



Kuaci yang berasal dari biji bunga matahari atau yang memiliki nama lain Helianthus annuus. Biji bunga matahari dipanen dari bagian kepala bunga matahari. Biasanya, satu kepala bunga matahari mengandung sekitar 2.000 biji.



Kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang terdapat di dalam 100 gram biji bunga matahari meliputi:



- Air: 1,2 gram

- Energi: 582 kalori

-Protein: 19,33 gram

- Lemak: 49,8 gram

- Karbohidrar: 24,07 gram

- Serat: 11,1 gram

- Kalsium: 70 miligram

- Zat besi: 3,8 miligram

- Magnesium: 129 miligram

- Selenium: 79,3 mikrogram

- Fosfor: 1155 mg

- Kalium: 850 miligram

- Natrium: 3 miligram

- Seng: 5,29 miligram

- Vitamin C: 1,4 miligram

- Thiamin (vitamin B1): 0,106 miligram

- Riboflavin (vitamin B2): 0,246 miligram

- Niacin: 7,04 miligram

- Vitamin E: 26,1 miligram

- Folat: 237 mikrogram

- Beta-karoten: 5 mikrogram



Manfaat kesehatan dari kuaci



Jika ditengok dari kandungan nutrisi yang terdapat di dalamnya, jenis camilan biji-bijian yang satu ini menawarkan manfaat kesehatan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi Anda.



Berikut adalah ulasan mengenai manfaat kuaci abiji bunga matahari bagi tubuh:



1. Membantu mencegah penyakit kanker



Salah satu manfaat kuaci adalah sebagai pengontrol kerusakan sel sehingga berperan penting dalam mencegah serangan kanker. Hal tersebut dikarenakan kuaci mengandung selenium yang merupakan musuh utama sel kanker.



Selenium telah terbukti memicu perbaikan DNA dan sintesis dalam sel yang rusak. Selain itu, selenium mampu menghambat pertumbuhan dan mematikan sel kanker.



Tak hanya itu saja, kandungan vitamin E pada kuaci biji bunga matahari berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.



Kerusakan sel inilah yang berisiko memicu kanker.



2. Camilan aman untuk berat badan



Ingin ngemil tanpa khawatir berat badan naik? Anda harus menjajal kuaci sebagai camilan sehari-hari.



Sebuah penelitian yang terdapat di jurnal Nutrients melibatkan 50 partisipan bertubuh obesitas. Para partisipan diminta untuk mengonsumsi ekstrak biji bunga matahari selama 12 minggu.



Hasilnya, terjadi penurunan yang signifikan pada berat badan, indeks massa tubuh (BMI), serta lingkar pinggang setelah mengonsumsi ekstrak bunga matahari.



3. Mengurangi stres



Kuaci, yang dikenal juga sebagai makanan untuk hamster, punya manfaat untuk meringankan stres bahkan mengurangi risiko serangan kecemasan.



Ini berkat kandungan magnesium yang tinggi di dalam biji bunga matahari.



Studi dari jurnal Neuropharmacology menunjukkan bahwa magnesium berpengaruh positif pada fungsi otak untuk mengurangi stres dan kecemasan.



Magnesium diyakini bekerja secara langsung pada hipotalamus, yakni bagian otak yang berperan dalam mengatur respons terhadap stres.



4. Menyehatkan kulit



Sudah tidak diragukan lagi jika kuaci mengandung banyak sekali vitamin E di dalamnya. Nah, kandungan vitamin E yang tinggi pada kuaci ternyata bisa memberi manfaat untuk kulit Anda.



Vitamin E yang terkandung dalam kuaci juga mampu menyehatkan dan menjaga kulit dari paparan sinar ultraviolet matahari.



Di sisi lain, kandungan antioksidan yang tinggi pada kuaci juga membantu menyembuhkan luka di kulit lebih cepat.



5. Menurunkan kadar gula darah



Apabila Anda mengidap diabetes dan ingin makan camilan tanpa khawatir gula darah naik, Anda bisa memilih kuaci biji bunga matahari. Manfaat ini bisa Anda dapatkan dengan rutin mengonsumsi kuaci setiap hari.



Hal ini diduga karena biji bunga matahari mengandung asam klorogenat yang diyakini mampu menurunkan kadar gula dalam darah.



6. Baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah



Kuaci mengandung asam lemak tak jenuh, terutama yang berjenis asam linoleat. Kandungan asam linoleat dalam kuaci ini memberi manfaat dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.



Menurut sebuah artikel dari The Journal of Nutritional Biochemistry, asam linoleat membantu tubuh memproduksi senyawa yang dapat merilekskan pembuluh darah.



Hasilnya, aliran darah lebih lancar dan tekanan darah menurun. Dengan punya tekanan darah yang teratur, Anda akan terhindar dari risiko penyakit jantung.



7. Melancarkan pencernaan



Makanan yang kaya kandungan serat sudah dikenal dapat membantu memperlancar sistem pencernaan.



Manfaat ini juga bisa Anda peroleh dari kuaci biji bunga matahari karena punya kandungan serat yang cukup tinggi.



Serat dapat membantu memperlancar buang air besar (BAB) dengan cara mengatur penyerapan makanan serta metabolisme tubuh.



Hal ini dapat membantu Anda akan terhindar dari risiko konstipasi atau sembelit, diare, serta nyeri saat BAB.



8. Menurunkan kolesterol



Manfaat berikutnya dari kuaci adalah menurunnya kadar kolesterol dalam tubuh. Ini karena kuaci mengandung vitamin E yang tinggi.



Vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh yang diyakini mampu menyingkirkan kolesterol jahat pada dinding arteri sehingga dapat menurunkan risiko kematian dini dari penyakit jantung.



Hal ini didukung dalam sebuah penelitian dari jurnal ISRN Nutrition yang dilakukan pada tahun 2012.



Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan hasil bahwa partisipan yang rutin makan kuaci selama 3 minggu mengalami penurunan kadar kolesterol jahat sebanyak 9 persen dan trigliserida sebesar 12 persen.



Itulah sederet manfaat dari kuaci biji bunga matahari untuk kesehatan tubuh. Meski punya banyak manfaat baik, ada baiknya Anda tidak mengonsumsi biji bunga matahari terlalu banyak per hari.