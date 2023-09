Inilah 3 Cara Mudah Hapus Kapasitas Gmail yang Penuh

Pengguna Android di tahun 2021 ini diketahui mencapai 3 Miliar penduduk dan tentu sebagai aplikasi bawaan dari sistem operasi tersebut banyak dari kita mengalami masalah penyimpanan di akun Gmail kita. Ada kalanya kita menerima pemberitahuan yang menyatakan penyimpanan akun Gmail penuh dan email perlu dihapus untuk menerima email yang baru.

Sejak 2013, Google memodifikasi alokasi penyimpanan data cloud menjadi 15GB untuk Gmail. Walau terdengar kapasitas tersebut besar, dalam kenyataanya 15GB tidaklah cukup untuk digunakan pada 2020.

Kapasitas ini digunakan bersama dengan produk Google lainnya, seperti Drive dan Photos. Lalu bagaimana bila kapasitas Gmail Anda sudah penuh?

Tanpa panjang lebar, berikut ini adalah tips mengosongkan penyimpanan di Gmail dengan mudah, sebagaimana dikutip dari IndianExpress.

1. Buang Email Sampah

Banyak dari kami pasti tidak menyadari seberapa besar kapasitas Gmail dipenuhi oleh email dari promo toko online, newsletters, atau dari sumber lain yang sudah tidak Anda butuhkan lagi.

Untuk mengatasinya, Anda dapat mengecek email yang dikirim otomatis dengan cara mengetikkan "unsubscribe" di kolom pencarian Gmail.

Jangan lupa untuk menyertakan tanda kutip " ".

Dengan ini, akan muncul seluruh pesan yang memiliki kata unsubscribe.

Secara default, Gmail akan secara otomatis mengurutkan email dari toko online, milis, dan daftar lainnya ke dalam tab "Promotion" atau "Promosi".

Setelah menemukan email terkait, jangan lupa untuk menghapusnya dengan mengklik checkbox si bagian atas untuk memilih semua pesan sekaligus.

Jika diperhatikan, Anda akan melihat opsi "Select all conversation that match this search" dan klik ikon tong sampah untuk men-delete semua pesan.

2. Hapus Lampiran Berukuran Besar

Email dengan lampiran atau attachment berukuran besar, baik yang dikirim atau diterima, berpotensi menghabiskan kapasitas di Gmail. Cara mengatasinya, buka Gmail di smartphone atau desktop dan lakukan ketik "size: 5m" (tanpa tanda kutip).

Dengan ini, Anda akan disajikan seluruh email yang memiliki ukuran 5MB atau lebih besar.

3. Hapus Email Lama

Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengosongkan kapasitas di Gmail, adalah dengan menghapus email lama. Di Gmail, Anda dapat mencari dan menghapus semua email yang dikirim sebelum tanggal tertentu dengan mudah.

Bagaimana caranya? Cukup dengan mengetikkan kalimat "old_than". Bila ingin mencari email lebih dari 1 tahun lalu, Anda bisa tambahkan old_than: 1y.

Anda juga bisa melakukan pencarian berdasarkan bulan atau hari dengan mengganti "y" dengan "m" atau "d", untuk bulan atau hari.