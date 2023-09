Inilah 5 Fakta Botol Minuman Sultan Corkcicle yang Lagi Viral

Beberapa bulan belakangan ini, nama Corkcicle viral dan jadi perbincangan di media sosial. Botol minuman ini ramai jadi incaran karena kelebihannya yang tahan dingin dan panas. Pasalnya, Corkcicle ini bisa membuat minuman dingin tahan lama hingga 25 jam.

Selain itu, botol minuman ini sering kita kenal sebagai tumbler sultan karena harganya yang fantastis. Meskipun begitu, banyak orang terutama para pekerja yang penasaran dan tetap membeli tumbler tersebut walaupun mahal. Karena terlihat keren dengan berbagai warna, desain dan ukuran.

Namun, sebelum Anda membelinya, simak beberapa fakta menarik yang berhasil dihimpun Inilah.com, Rabu (04/01/2022) tentang botol minum Corkcicle di bawah ini yuk:

1. Awal mula untuk mendinginkan anggur

Berdasarkan situs resmi web Corkcicle, pada tahun 2010 produk ini dibuat untuk mendinginkan anggur agar mencapai suhu yang sempurna. Tanpa menggunakan ember es yang terkesan berantakan.

Pendiri perusahaan Corkcicle, Ben Hewwit, ingin meminum sebuah wine namun tidak ingin mengotori wadah es. Berangkat dari idenya tersebut, Ia kemudian menciptakan sebuah botol minum yang bernama Tumbler Corkcicle.

Setelah itu, pada tahun 2011 Hewitt mulai bekerja sama dengan perusahaan Eric Miller dan Stephen Burner untuk meluncurkan ide baru di pameran dagang Atlanta. Dari situlah, Corkcicle lahir menjadi sebuah perusahaan resmi.

Sepanjang perjalanannya, Corkcicle terus berinovasi untuk membuat produk lain khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga kini, produk lainnya dari Corckcicle di antaranya ada cangkir, pendingin kaleng minuman, tas pendingin, pembuka tutup botol, dan masih banyak lagi.

2. Harga fantastis sampai jutaan rupiah

Variasi harga produk (Foto: web resmi Corkcicle)

Karena memiliki banyak varian, harga produk ini berkisar dari Rp 400 ribu hingga jutaan rupiah. Adapun harga termurah dari botol produk ini sekitar Rp455 ribu. Kemudian harga termahalnya mencapai Rp 5.280.000.

Harga tersebut mengingat banyak variasi dari produk ini mulai dari ukuran, jenis dan desai yang berbeda. Meskipun begitu, fungsinya pun berbeda.

3. Bahan kualitas premium

Tidak hanya itu, Corkcicle mengklaim bahwa produk mereka menggunakan bahan yang eksklusif. Variasi canteens dan tumbler menggunakan lapisan insulasi eksklusif pertama dari jenisnya.

Adapun lapisan tersebut terdiri dari dua dinding baja yang tahan karat kelas makanan 18/8 yang disegel vakum dan lapisan ketiga yang menjaga minuman tetap tahan dingin hingga 20 persen lebih lama daripada botol cangkir lainnya.

Produk seri canteens dapat menjaga minuman tetap dingin selama 25 jam dan panas selama 12 jam. Sementara itu produk seri tumbler, mug, dan cangkir anggur dapat menjaga minuman tetap dingin selama lebih dari 9 jam dan panas selama kurang lebih 3 jam.

4. Desain yang Unik

Variasi Desain (Foto: Instagram Corkcicle)

Fakta lainnya yang membuat produk ini jadi incaran para pegawai kantoran adalah desainnya yang unik dan berbeda dari botol minum lainnya. Dengan alasan inilah, botol minuman ini dinilai menjadi alasan mengapa harganya cukup tinggi.

Produk botol minuman ini didesain dengan ergonomis, elegan dan kekinian yang menjadi daya tarik bagi konsumennya yang mayoritas anak-anak muda. Desain tersebut terkesan stylish dan cocok mereka gunakan dalam kehidupan sehari-harinya.

Selain itu, produk ini juga kerap berkolaborasi dengan brand lain seperti Star Wars, Disney, dan Harry Potter membuat daya tarik pembeli semakin meningkat.

5. Ramai di media sosial

Mulanya, produk ini ramai jadi perbincangan di jagat media sosial TikTok. Harganya yang terbilang cukup tinggi dan desainnya yang elegan membuat produk ini menjadi viral. Sering kali produk ini dikaitkan dengan pegawai kantoran daerah SCBD karena terlihat serasi.

"This is Corkcicle, loe enggak bisa bilang ini botol minum ataupun tumbler you have to say this is Corkcicle. Kayak loe beli MacBook sih, you're just stop saying you're using laptops, but instead you're using MacBooks," ungkap akun Tiktok @c_asti ketika mendeskripsikan yang viral ini.