Inilah 5 Fakta Kasus KDRT Venna Melinda

Aktris Venna Melinda, menjadi sorotan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ia alami dengan suaminya Ferry Irawan. Kasus kekerasan yang Ferry lakukan, kabarnya sampai membuat hidung Venna berdarah-darah.

Padahal, kedua pasangan suami istri ini terlihat begitu romantis. Selama sembilan bulan menjalani pernikahan, Venna dan Ferry kerap mengumbar kemesraannya di media sosial. Namun, baru-baru ini Venna menyampaikan kabar yang tidak biasanya.

Kasus tersebut sudah Venna laporkan ke Polda Jawa Timur. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengonfirmasi kabar ini.

"Iya (Venna) benar (melaporkan), di Polda Jatim, " kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Endra Zulpan kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (09/01/2023).

Lalu, bagaimana kasus ini bermula? Inilah fakta-fakta yang Inilah.com rangkum terkait kasus KDRT yang Venna Melinda alami.

1. KDRT terjadi di hotel Kediri

Sebelum Venna melaporkan kasus KDRT ini, ibu dari pemain sinetron Verrel Bramasta sempat bertengkar. Pertengkaran dengan suaminya terjadi di sebuah hotel di Kediri pada Minggu (08/01/2023).

Baca Juga: Hukum Cerita Masalah Rumah Tangga ke Orang Lain atau di Medsos Menurut Islam

"Awal mula kejadian kasus ini dimulai dari yang bersangkutan cekcok di salah satu hotel di wilyah Kediri. Kemudian dilakukan pelaporan ke Polres Kota Kediri," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto, Senin (09/01/2023).

Adapun penyebab dari keributan pasangan ini belum dibeberkan polisi. Namun, polisi menyebut sudah ada empat saksi yang mereka periksa. Sebanyak dua orang dari hotel melihat tanda kekerasan yang terjadi tersebut.

2. Luka di hidung sampai berdarah

Tidak hanya itu, Venna juga sampai mengalami pendaharan di hidung usai ribut dengan Ferry Irawan di hotel Kediri. Kabar ini datang dengan munculnya foto blur yang diduga Venna dalam kondisi hidung berceceran darah yang menyebar di media sosial.

Sementara itu, Venna dikabarkan keluar dari kamar hotelnya dan berteriak dengan hidung bercucuran darah. Dalam kasus ini, Venna telah melakukan pemeriksaan visum.

"Luka dari keterangan di hidung. Kalau keterangan korban, dia ditekan kepala, terlapor menekan hidungnya sampai mengeluarkan darah," kata Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Triyulianto.

3. Venna melapor ke polisi

Sebelumnya, Venna Melinda melaporkan tindakan KDRT ke Polres Kediri Kota dan langsung melakukan penyelidikan. Namun, laporan itu kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Timur atas permintaan Ferry. Mengingat ia dan Venna Melinda berdomisili di Surabaya.

Dalam laporan tersebut, Venna melampirkan bukti berupa handuk dan baju yang ia kenakan saat mengalami kekerasan. Dua barang tersebut menjadi barang bukti atas tindakan KDRT yang Ferry lakukan.

4. Venna dirawat di rumah sakit

Setelah itu, kini Venna terbaring di rumah sakit. Hal itu terlihat dalam unggahan foto instagram anak bungsunya Athalla Naufal

Dalam unggahan tersebut, Athalla nampak menggenggam tangan sang ibu yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Tidak ada gambaran detail mengenai kondisi Venna, Athalla hanya mengungkapkan rasa sayangnya.

"Always here for you, mah," tulis Athalla dalam postingan tersebut, pantauan Inilah.com lihat, Selasa (10/01/2023).

Tidak hanya Athalla, putra sulung Venna, Verrel Bramasta juga beri dukungan melalui instagram stories-nya. Diketahui saat ini ia Verrel masih berada di luar negeri.

"I'm here for you ma, Bismillah," tulisnya, Selasa (10/01/2023).

5. Ferry sebut karena salah paham

Selain itu, Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Triyulianto mengatakan dugaan motif KDRT ini karena kesalahpahaman. Hal itulah yang memicu keributan antara keduanya.

"Untuk motif ada kesalahpahaman keluarga, suami istri. Cekcok," kata Hendra.

Saat ini, Ferry sudah diperiksa namun masih irit bicara ke media perihal dugaan KDRT terhadap istrinya, Venna Melinda. Ferry hanya datang untuk klarifikasi, beberapa jam setelah Venna melapor ke polisi.