Inilah 5 Momen Paling Kontroversial dari Kesaksian Amber Heard

Kesaksian Amber Heard dalam persidangan gugatan Johnny Depp semakin membuat kompleks. Keduanya perang klaim dengan menyudutkan dan membantah satu sama lain.

Amber Heard sendiri belum selesai memberikan kesaksian. Ia akan melanjutkan bagiannya pada 16 Mei mendatang setelah Majelis Hakim memutuskan persidangan yang dimulai sejak 11 April itu rehat sejenak selama seminggu.

Dalam kesaksiannya Heard mengklaim Depp telah memukul dan melecehkannya berkali-kali. Pemeran Ratu Mera dalam Aquaman ini juga membahas bagaimana mereka bertemu dan bagaimana hubungan mereka berkembang. Mengutip Marca, berikut ini adalah 5 momen paling mengejutkan dari kesaksiannya sejauh ini.

Heard mengaku pertama kali bertemu Depp saat mengikuti audisi The Rum Diary yang dibintangi dan diproduseri sang aktor.

"Saya mendapat panggilan dan mengatakan Johnny tengah memproduseri proyek yang sangat personal. Dia berperan sebagai mendiang temannya, Hunter S. Thompson," tutur Heard.

Hubungan mereka berkembang menjadi romantis sejak melakukan tur promosi untuk The Rum Diary. Saat itu, Depp mengajak Heard bersantai setelah menyelesaikan salah satu acara promosi.

Amber Heard dan Johnny Depp akhirnya bertunangan pada 2014. Tak lama kemudian, mereka resmi menikah pada Februari 2015 di Los Angeles.

Namun, hubungan keduanya tidak berlangsung lama. Heard menggugat cerai Depp pada Mei 2016. Ia menuding Depp melakukan kekerasan verbal dan fisik.

Kekerasan itu disebut terjadi saat Depp berada di bawah pengaruh obat-obatan dan alkohol. Depp membantah klaim tersebut dan menuduh Heard "berusaha untuk mendapatkan resolusi keuangan yang prematur".

Amber Heard memberi kesaksian tentang memar dan bengkak yang membekas di wajahnya akibat kekerasan Johnny Depp. Ia mengatakan menutupi bekas pukulan itu dengan riasan wajah yang tebal.

"Saya khawatir tidak bisa menyembunyikan memar dan bengkak. Tapi saya mengompres itu sepanjang malam, dan hari berikutnya saya memeriksa ke cermin apakah saya bisa menyembunyikannya," tutur Amber Heard.

Ia mengaku Depp melempari benda-benda yang ada di atas meja. Ia juga menyebut mantan suaminya itu melemparnya ke arah rak gelas yang ada di camp tersebut.

Tak sampai di situ, Heard menyebut Depp juga meneriakinya karena marah terhadapnya. Ia juga mengakui bahwa Depp mengamuk kepadanya dan menuduhnya berselingkuh dengan orang lain.

"Dan saya benar-benar berhasil melarikan diri sebelum dia menangkap saya. Dia mencengkeram lengan saya dan dia seperti menahan saya di lantai sambil berteriak kepada saya. Saya tidak ingat berapa kali dia memukul wajah saya, tapi saya ingat. berada di lantai apartemen saya dan saya hanya -- saya ingat berpikir bagaimana ini bisa terjadi pada saya lagi?" Amber berkata.

Amber Heard testified Wednesday that Johnny Depp slammed her against a wall and threatened he could "kill" her during a yacht trip with his children in 2013. She claimed he was "angry" she had outed his drinking to his children, which she denies doing. https://t.co/TiKVNFjNQq pic.twitter.com/WEMZkhnWXo