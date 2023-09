5 Resto Sushi Halal Bersertifikat MUI, Lezat dan Terjangkau!

Sushi termasuk makanan berkelas. Karena jenis Sushi hanya ditemukan di restoran Jepang ternama atau hotel-hotel berbintang.

Harganya pun cukup mahal. Akan tetapi, kini sushi sudah jadi santapan yang mudah ditemukan.

Penggemar Sushi bisa mendapatkannya di mall, restoran, hingga jalur pemesenan via ojek online. Harganya pun lebih bersahabat.

Kehadiran makanan Jepang yang satu ini tentunya menjadi alternatif makanan, termasuk umat Islam.

Tapi, jangan silau dulu, sebagaimana produk makanan atau minuman lain tentu dituntut kejelian dan kehati-hatian.

Ini menyangkut soal status kehalalan dan ketayiban bahan yang digunakan.

Seperti belakangan adanya kabar restoran sushi terkenal tidak halal karena menggunakan bahan beralkohol.

Unggahan aktor sekaligus model, Adrian Maulana (1/6/2022) soal restoran sushi tidak halal menjadi viral.

Ia mengingatkan bahwa sebuah jaringan restoran sushi terkenal belum mengantongi sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun tenang saja di Indonesia sudah banyak restoran Jepang yang sudah bersertifikat halal MUI.

Deretan Resto Sushi Halal di Jakarta

Sebagai pertimbangan awal untuk mengisi waktu di akhir pekan, inilah 5 restoran Sushi halal di Jakarta (dan ramah Muslim) pilihan Inilah.com:

1. Sushi Tei

Sejak hadir gerai pertamanya di Plaza Indonesia pada 2003, Sushi Tei menjadi kiblat para pecinta makanan olahan ala Jepang yang telah memiliki sertifikat halal MUI sejak 2019.

Untuk makan di resto ini pun pelanggan rela antri panjang.

Dengan menu yang menampilkan lebih dari 370 hidangan dari sashimi dan sushi, hingga yakimono dan nabemono, bersiaplah untuk dimanjakan oleh berbagai macam pilihan sushi.

Selain Sushi para pengunjung biasanya menyantap Ramen sebagai alternatif.

2. Baiza Sushi

Sebuah restaurant yang menyajikan menu utama jepang di Jakarta dengan konsep sushi in the box yang sudah ada sejak bulan November 2017.

Baiza memiliki arti bersinar dan terbaik oleh karna itu pemilik akan selalu memberikan pelayanan yang berkualitas dengan menyajikan menu yang halal berdasarkan standar Majelis Ulama Indonesia.

3. Tom Sushi

Restoran Sushi lain bersertifikat halal lainnya yang layak dicoba adalah Tom Sushi. Restoran dengan konsep menghadirkan conveyer belt ini salah satu yang menawarkan harga terjangkau.

Harganya dibanderol mulai dari Rp 10.000 saja per porsi. Pilihannya juga beragam, mulai dari nigiri hinga sushi roll.

4. Shaburi & Kintan Buffet

Jika kamu kepingin makan selain Sushi, dan Shabu atau yakiniku tentu nama Shaburi dan Kintan Buffet sudah familier di telinga.

Shaburi merupakan restoran all you can eat shabu-shabu dengan konsep “one pot style” pertama di Indonesia. Sementara Kintan Buffet adalah restoran yakiniku all you can eat dengan teknologi smoke-less roaster (panggangan bebas asap) dengan pilihan daging dan menu yang beragam.

Restoran waralaba di bawah Boga Grup ini pun telah resmi mengantongi sertifikasi halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Shaburi & Kintan Buffet dinyatakan layak mendapatkan sertifikasi tersebut sejak 2019.

5. Sushi Jigo

Yang terakhir adalah Sushi Jigo, gerai sushi online yang menawarkan sushi platter dengan harga terjangkau.

Meski tak semewah restoran sushi yang populer, rasanya bisa diadu. Menu sushi di sini bisa dinikmati dengan harga terjangkau, mulai dari Rp 27.000-an.

