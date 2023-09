Inilah Akses Alternatif Bertransaksi Lewat e-Channel Bank Mandiri

Pada Jumat (25/2/2022), terjadi lonjakan transaksi di Bank Mandiri yang sangat tinggi. Alhasil, layanan Livin’ by Mandiri sempat sulit terakses. Saat ini sudah normal

Corporate Secretary Bank Mandiri, Rudi As Aturridha meminta maaf atas kendala yang dialami nasabah saat mengakses Livin' by Mandiri. "Karena adanya lonjakan transaksi yang sangat tinggi dan berdampak pada kenaikan antrian di layanan Livin' by Mandiri, saat ini kami sedang mengurai permasalahan tersebut. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada nasabah dan mitra bisnis atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," ujar Rudi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (25/2/2022).

Untuk itu, Bank Mandiri telah memberlakukan buka tutup kapasitas akses untuk mempercepat antrian tersebut. “Bank Mandiri terus berkomitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan transaksi keuangan nasabah,” imbuh Rudi.

Selain itu, Bank Mandiri juga mengimbau, dalam melakukan transaksi, nasabah tetap dapat memanfaatkan layanan e-channel Bank Mandiri, yaitu :1. ATM Bank Mandiri2. SMS Banking3. Livin’ by Mandiri (berlogo biru)4. e-Money5. Mandiri Debit6. Mandiri Kartu Kredit7. Kopra by Mandiri (untuk nasabah wholesale)

Bank Mandiri menyebut pihaknya terus berkomitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan transaksi perbankan. Untuk informasi lebih lengkap, nasabah dapat menghubungi Mandiri Call 14000, website resmi www.bankmandiri.co.id dengan memilih menu “Contact Us” atau e-mail [email protected] dan Whatsapp Resmi Bank Mandiri 0811-84-14000 serta akun resmi media sosial Bank Mandiri bercentang biru. Bank Mandiri juga mengimbau nasabah untuk berhati-hati terhadap akun palsu yang mengatasnamakan Bank Mandiri.