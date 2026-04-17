Inilah Bocoran Full Trailer Avengers: Doomsday di CinemaCon 2026

Marvel Studios kembali membuat gempar industri perfilman. Dalam ajang CinemaCon yang digelar di Las Vegas pada Kamis (16/4/2026) waktu setempat, Marvel memutar trailer penuh perdana Avengers: Doomsday secara tertutup khusus untuk para pemilik jaringan bioskop.

Melansir dari Variety, cuplikan eksklusif ini menjanjikan skala pertarungan dan persilangan karakter yang lebih masif. Tak heran jika Variety melabelinya sebagai "tontonan superhero terbesar tahun ini atau tahun-tahun lainnya."

Kengerian Doctor Doom dan Munculnya Mutan

Trailer dibuka dengan nuansa kelam yang menampilkan Robert Downey Jr. sebagai Doctor Doom. Mengenakan tudung hijau ikonik dan topeng logam, Doom bersiap untuk menginvasi multiverse. Menariknya, Downey Jr. disebut menggunakan aksen Eropa Timur yang samar untuk menghidupkan sang villain.

Ancaman berskala multiverse ini langsung dirasakan oleh tokoh-tokoh dari semesta lain. Sebuah adegan memperlihatkan Profesor Xavier (Patrick Stewart) menatap keluar jendela X-Mansion saat kilatan cahaya terang menyilaukan langit, menandakan datangnya bahaya besar.

Crossover Epik dan Pertarungan Tak Terduga

Sama seperti Infinity War dan Endgame yang menggabungkan Avengers, Wakanda, dan Guardians of the Galaxy, Doomsday mencampurkan Earth's Mightiest Heroes dengan X-Men, Fantastic Four, dan Thunderbolts.

Berbagai pertarungan crossover pun tersaji. Mulai dari Gambit (Channing Tatum) yang bertarung berdampingan dengan Shang-Chi (Simu Liu), hingga momen mengejutkan saat Mystique (Rebecca Romijn) berubah wujud menjadi Yelena Belova, menciptakan adegan pertarungan "Florence Pugh melawan Florence Pugh".

Namun, sorotan utama tertuju pada konfrontasi antara Thor (Chris Hemsworth) dan Doctor Doom. Dalam adegan yang membuat merinding, Doom diceritakan berhasil menangkap palu ajaib Thor, Mjolnir, dengan tangan kosong!

Kembalinya Steve Rogers

Kejutan terbesar yang memicu sorak-sorai adalah kembalinya Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America. Ia tampil penuh kemenangan dan bersatu kembali dengan Thor. Meski belum dijelaskan bagaimana ia bisa kembali, Steve Rogers diperlihatkan masih layak (worthy) untuk memegang Mjolnir seperti momen ikoniknya di Endgame.

Sebagai kejutan tambahan bagi tamu CinemaCon, Robert Downey Jr. dan Chris Evans naik ke atas panggung untuk memutar trailer epik tersebut sebanyak dua kali di hadapan auditorium yang penuh sesak.

Disutradarai kembali oleh Joe dan Anthony Russo, Avengers: Doomsday dijadwalkan tayang serentak di bioskop pada 18 Desember 2026. Hingga saat ini, publik baru bisa menikmati empat teaser singkat yang berfokus pada Captain America, Thor, X-Men, dan Fantastic Four.