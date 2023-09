Inilah Cara Buat Fitur Polling di WhatsApp Android dan iOS

Fungsi fitur polling atau jajak pendapat sudah tersedia di WhatsApp. Untuk pengguna Indonesia, ada beberapa langkah untuk membuat polling di iOS dan Android.

Fitur polling di WhatsApp memungkinkan pengguna untuk memilih atau sekadar bertanya dan menjawab di kolom obrolan.

Fitur polling saat ini tersedia untuk pengguna WhatsApp Android dan iOS. Sebelumnya, fitur ini hanya tersedia di WhatsApp versi beta.

📊 Polls are here!

Now making decisions in the group chat is even easier and even more fun. pic.twitter.com/WVsAI6Nk2B

— WhatsApp (@WhatsApp) November 16, 2022

Fitur voting juga berlaku untuk percakapan pribadi dan grup. Fasilitas polling ini hanya bisa diunggah jika produser melampirkan dua opsi.

Pemilih memilih minimal dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Bilah opsi hanya akan menampilkan hingga 12 tanggapan.

Namun, peserta yang memberikan suara dalam polling hanya dapat memilih satu jawaban.

Berikut cara membuat polling di sistem operasi Apple dan Android:

Cara buat polling di iOS

- Buka WhatsApp- Buat percakapan baru, baik individu atau grup- Pilih ikon + di sisi kiri bawah- Pilih Poll- Masukkan pertanyaan di kolom Question- Masukkan jawaban di kolom Option, minimal dua dan maksimal 12- Ketuk Send

Cara buat polling di Android

- Buka WhatsApp- Buka percakapan baru, entah itu individu atau grup- Ketuk logo klip di samping logo kamera- Pilih Polling- Masukkan pertanyaan di kolom Question- Masukkan jawaban di kolom Option, minimal dua dan maksimal 12- Ketuk Send

Itulah cara-cara untuk membuat postingan jejak pendapat alias polling di WhatsApp. Kini tak perlu repot jika harus melakukan voting di grup WhatsApp Anda