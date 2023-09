Inilah Daerah yang Berstatus PPKM Level 3

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diperpanjang oleh pemertintah mulai 19 Oktober-1 November 2021. Sejumlah wilayah ada yang mengalami penurunan status karena kasus aktif disejumlah daerah mengalami penurunan.



Selain itu, acuan yang dipakai untuk menerapkan status suatu wilayah pemerintah berpegangan dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kriteria-kriteria yang dipakai salah satunya angkat kasus positif dan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat.

Dalam keputusan perpanjangan PPKM kemarin pemerintah setidaknya masih memberlakukan status level 3 beberapa kota dan kabupaten. Aturan PPKM Level 3 berlaku untuk kondisi catatan 50-150 kasus COVID-19 per 100.000 penduduk, 10-30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, dan 2-5 kasus meninggal per 100.000 penduduk di daerah tersebut.



Berikut Kabupaten/Kota yang masih berstatus PPKM level 3:



1. Banten:



Kota Cilegon

Kabupaten Tangerang

Kabupaten Serang

Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Lebak

Kota Serang.



2. Jawa Barat



Kabupaten Kuningan

Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Majalengka

Kota Tasikmalaya

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Cirebon

Kabupaten Ciamis

Kabupaten Bogor

Kabupaten Bandung

Kabupaten Subang

Kabupaten Garut.



3. Jawa Tengah



Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Temanggung

Kabupaten Tegal

Kabupaten Rembang

Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pati

Kabupaten Magelang

Kabupaten Kudus

Kota Pekalongan

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Cilacap

Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Jepara

Kabupaten Grobongan

Kabupaten Brebes

Kabupaten Blora

Kabupaten Batang.



4. Jawa Timur



Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Situbondo

Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Pacitan

Kabupaten Ngawi

Kabupaten Magetan

Kabupaten Lumajang

Kota Probolinggo

Kabupaten Kediri

Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Blitar

Kabupaten Tuban

Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sampang

Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Malang

Kabupaten Jember

Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bangkalan.



5. Aceh



Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Pidie

Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Simeulue

Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Bireuen

Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Pidie Jaya

Kota Sabang

Kota Lhokseumawe

Kota Langsa

Kota Subulussalam.



6. Sumatera Utara

Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Langkat

Kabupaten Simalungun

Kabupaten Asahan

Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Serdang Bedagai

Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kabupaten Nias Utara

Kota Tanjung Balai.



7. Sumatera Barat

Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Solok

Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Agam

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Pasaman Barat

Kota Solok.



8. Riau



Kabupaten Kampar

Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Siak

Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kepulauan Meranti.



9. Sumatera Selatan



Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Lahat

Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Ilir

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Kabupaten Musi Rawas Utara.



10. Bengkulu



Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Seluma

Kabupaten Muko Muko

Kabupaten Kepahiang.



12. Lampung



Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Mesuji

Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Pesisir Barat.



13. Bangka Belitung



Kabupaten Bangka

Kabupaten Belitung

Kabupaten Belitung Timur

Kota Pangkalpinang.



14. NTB



Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Dompu



15. NTT



Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kabupaten Timor Tengah Utara

Kabupaten Alor

Kabupaten Flores Timur

Kabupaten Sikka

Kabupaten Ende

Kabupaten Ngada

Kabupaten Manggarai

Kabupaten Sumba Timur

Kabupaten Lembata

Kabupaten Rote Ndao

Kabupaten Nagekeo

Kabupaten Sumba Tengah

Kabupaten Sumba Barat Daya

Kabupaten Manggarai Timur

Kabupaten Sabu Raijua

Kabupaten Malaka.



16. Kalimanatan Barat



Kabupaten Sambas

Kabupaten Mempawah

Kabupaten Sanggau

Kabupaten Ketapang

Kabupaten Sintang

Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau

Kabupaten Melawi

Kabupaten Kubu Raya



17. Kalimantan Tengah



Kabupaten Kapuas

Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Utara

Kabupaten Katingan

Kabupaten Seruyan

Kabupaten Gunung Mas

Kabupaten Murung Raya

Kabupaten Barito Timur.



18. Kalimantan Selatan



Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Banjar

Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Tapin

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Tabalong

Kabupaten Balangan.



19. Kalimantan Timur



Kabupaten Paser

Kabupaten Berau

Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Penajam Paser Utara

Kota Bontang.



20. Kalimantan Utara



Kabupaten Bulungan

Kabupaten Malinau

Kabupaten Tana Tidung

Kota Tarakan.



21. Sulawesi Utara



Kabupaten Bolaang Mongondow

Kabupaten Kepulauan Sangihe

Kabupaten Minahasa Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.



22. Sulawesi Tengah



Kabupaten Banggai

Kabupaten Poso

Kabupaten Donggala

Kabupaten Toli Toli

Kabupaten Banggai Kepulauan

Kabupaten Parigi Moutong

Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Sigi

Kabupaten Banggai Laut

Kabupaten Morowali Utara.



23. Sulawesi Selatan



Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Takalar

Kabupaten Gowa

Kabupaten Sinjai

Kabupaten Bone

Kabupaten Maros

Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Kabupaten Barru

Kabupaten Soppeng

Kabupaten Wajo

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Luwu

Kabupaten Tana Toraja

Kabupaten Luwu Utara.



24. Sulawesi Tenggara



Kabupaten Kolaka

Kabupaten Konawe

Kabupaten Bombana

Kabupaten Kolaka Utara

Kota Baubau.



25. Sulawesi Barat



Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamasa

Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Mamuju Tengah.



26. Maluku



Kabupaten Maluku Tengah

Kabupaten Maluku Tenggara



27. Maluku Utara



Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Utara

Kabupaten Halmahera Selatan

Kabupaten Halmahera Timur

Kota Tidore Kepulauan.



28. Papua



Kabupaten Jayawijaya

Kabupaten Nabire

Kabupaten Kepulauan Yapen

Paniai

Kabupaten Yahukimo

Tolikara

Kabupaten Waropen

Boven Digoel

Kabupaten Mappi

Yalimo

Kabupaten Lanny Jaya

Nduga

Kabupaten Puncak

Dogiyai

Kabupaten Intan Jaya

Deiyai.



29. Papua Barat



Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong Selatan

Kabupaten Tambrauw

Kabupaten Pegunungan Arfak

Kota Sorong.