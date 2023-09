Inilah Deretan Samsung Smart TV Terbaru di Indonesia untuk 2022

Samsung baru ini mengumumkann jajaran TV terbaru mereka di Indonesia untuk mengarungi tahun 2022, diantaranya Neo QLED, The Frame, The Freestyle, dan Super Smart TV+. Keempat produk ini hadir untuk memenuhi kebutuhan entertainment beragam gaya hidup moder konsumen.

“Rangkaian Samsung Smart TV 2022 menawarkan pengalaman yang makin personal untuk menikmati serial dan film favorit, gaming, tutorial olahraga, video call, bahkan untuk mengelola smart device lain di rumah,” kata Simon Lee, President, Samsung Electronics Indonesia dalam keterangannya.

“Kami juga meneruskan upaya berkelanjutan dalam melestarikan planet ini demi generasi penerus kita di masa depan.”Tambahnya.

Samsung Neo QLED 8K

Simon Lee With Samsung Neo Qled 8k 1

Samsung Neo QLED 8K di tahun ini hadir dengan Neural Quantum Processor 8K yang diperkuat 20 neural network dan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis sumber konten dan melakukan upscaling dengan lebih cepat dan presisi. Pengguna menikmati video-video dari berbagai sumber dan beragam kualitas, dan menikmati konten tersebut pada resolusi setara 8K dengan fitur upscalling.

Teknologi Quantum Matrix Technology Pro pada Neo QLED 8K pun meningkatkan level kontras gambar, sehingga visual yang ditayangkan lebih mendetail pada adegan gelap maupun terang. Teknologi ini didukung Shape Adaptive Light Control yang mengontrol kecerahan area gambar dengan presisi tanpa menyebabkan blooming.

Contohnya, saat menampilkan bulan purnama, area bulan akan nampak terang seutuhnya, dan di sekitar bulan tersebut langit akan tetap tampil gelap dan kelam. Diperkuat pula oleh 14-bit contrast mapping untuk menampilkan warna empat kali lebih presisi jika dibandingkan model tahun sebelumnya.

Neo QLED 8K sudah dilengkapi oleh fitur EyeComfort Mode, yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kecerahan berdasarkan cahaya yang terdeteksi di ruangan sekitar TV. Terdapat pula fitur MultiView, dimana layar Neo QLED 8K bisa menampilkan hingga empat area untuk menyaksikan konten dari empat sumber pada waktu yang sama, termasuk konten dari smartphone.

Dengan aplikasi SmartThings, pengguna bisa mengelola berbagai smart device di rumah, seperti mesin cuci, dan kulkas, dari layar Neo QLED 8K. Pengguna juga bis melakukan mulittasking dan aktivitas kerja lainnya dengan fitur-fitur seperti remote PC, Microsoft 365, dan Samsung DeX melalui Antarmuka Smart Hub yang baru.

Neo QLED 8K 2022 juga telah meraih label ‘Reducing CO2’ dari Carbon Trust, yang menunjukkan jajaran produk Neo QLED semakin sadar lingkungan. Neo QLED 8K kini juga sudah dilengkapi SolarCell Remote yang 88 persen lebih efisien dibandingkan model 2020 karena benar-benar bebas baterai dan diisi ulang dengan tenaga surya, cahaya lampu, charging via USB, maupun energi cadangan yang dipancarkan oleh router Wi-Fi.

The Frame 2022

Simon Lee With Samsung The Frame

The Frame edisi 2022 juga hadir dengan pembaruan pada fitur Art Mode, di mana fitur ini dilengkapi dengan aplikasi browser baru yang mengintegrasikan Ambient Mode, Art Mode, dan My Photo Mode ke dalam satu pengalaman yang seamless.Samsung juga merancang The Frame terbaru untuk kompatibel dengan aksesori Auto-Rotation. Aksesori ini akan memutar The Frame dari horizontal ke vertikal (mode portrait) atau sebaliknya, tergantung konten yang hendak ditampilkan.

Terdapat dua pilihan untuk memanfaatkan Auto Rotation, yaitu ketika The Frame diletakkan pada stand (Rotating Stand), maupun ketika dipasang di dinding hunian (Rotating Wall Mount). Ini memudahkan pengguna untuk menikmati berbagai karya seni digital yang aslinya berbentuk vertikal. Atau saat difungsikan sebagai smart TV, pengguna dapat menikmati konten-konten video vertikal seperti Instagram Reels atau TikTok.

The Freestyle

Simon Lee With Samsung The Freestyle

Samsung juga menghadirkan The Freestyle, proyektor portable yang mungil dan multifungsi yang mampu menawarkan pengalaman sinematik di mana pun dan kapan pun, dari keteduhan ruangan di rumah sampai di dalam tenda saat glamping.

Pengguna bisa menikmati pertandingan olahraga, tutorial memasak, atau serial dan film favorit, di mana pun, ruang keluarga, di dapur, di apartemen studio, bahkan di dalam tenda sekalipun. Ini berkat kemampuan The Freestyle menampilkan konten hingga seukuran 100 inci di berbagai permukaan.

The Freestyle memiliki dudukan (cradle) yang bisa diputar 180 derajat, fitur auto keystone untuk mengoreksi sudut gambar pada permukaan yang miring sehingga pengguna akan menikmati gambar dalam screen persegi panjang yang tegak lurus.

Lalu fitur auto leveling akan memastikan gambar tetap dalam posisi mendatar walaupun diproyeksikan dari permukaan yang miring ataupun tidak rata. Fitur auto focus akan memastikan gambar akan tetap tajam dan jernih disaksikan dari berbagai sudut.

The Freestyle sudah disertifikasi oleh penyedia layanan over-the-top (OTT) terkemuka seperti Netflix, YouTube, HBO Max, dan sebagainya. Dengan tap view, pengguna juga bisa langsung memproyeksikan konten-konten yang ada di smartphone mereka melalui perangkat ini.

The Freestyle juga multifungsi. Bila tidak digunakan untuk memproyeksikan siaran TV atau film dan serial yang seru, perangkat ini memiliki fitur Ambient Mode yang memungkinkannya memproyeksikan berbagai konten, termasuk custom design yang mengubah The Freestyle menjadi seperti semacam poster, karya seni, bahkan mood lamp, yang mengubah suasana sesuai keinginan.

Samsung Super Smart TV+

Simon Lee With Samsung Lifestyle Tv 2022 Line Ups

Samsung Super Smart TV+ memiliki pilihan resolusi layar HD, Full HD, hingga Ultra HD (4K) yang menghadirkan visual yang jernih dan mendetail dengan reproduksi warna yang menakjubkan.

Tak hanya siaran TV digital, pengguna bisa menikmati konten-konten hiburan dari berbagai layanan OTT terkemuka yang sudah tersedia di smart TV ini. Pengguna pun dapat terhubung ke Internet dengan Built-in Wi-Fi dan bisa mengontrol TV dengan bantuan asisten suara Bixby.

Super Smart TV+ juga memiliki kualitas audio yang akan menghadirkan pengalaman menonton yang imersif. Pada tipe 4K (BU8000), TV ini pun dilengkapi fitur Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) yang akan menghadirkan 3D surround sound dan Adaptive Sound, di mana TV secara pintar akan mengoptimalkan suara berdasarkan tipe konten dan analisis scene secara real-time.

Dengan fitur PC on TV, pengguna bisa menampilkan konten dari PC di layar TV yang lebih luas untuk kemudahan melakukan pekerjaan dan didukung pula oleh integrasi dengan Office 365 (cloud). Simpan file-file penting di Samsung Cloud atau ubah Super Smart TV+ menjadi sistem musik virtual.

Dengan One Remote, pengguna bisa mengatur perangkat lain yang terhubung ke TV ini, seperti konsol game, driver USB, Soundbar, atau mengakses berbagai konten favorit di Smart Hub. Tipe BU8000 bahkan telah didukung oleh SolarCell Remote sehingga juga bebas baterai dan mudah diisi ulang dayanya dari cahaya ataupun charging.

Ketersediaan dan harga

Samsung Neo QLED 8K tersedia dalam 2 tipe di Indonesia: QN900B (85 inci) dan QN700B (55, 65 dan 75 inci). Neo QLED juga tersedia dalam resolusi 4K dalam 2 tipe: QN90B (55, 65, 98 inci) dan QN85B (55 inci).

Sedangkan The Frame tersedia pada 4 pilihan ukuran sesuai kebutuhan hunian yaitu 43, 55, 65, hingga 75 inci. Lalu untuk The Freestyle mampu menampilkan konten dari ukuran 32 hingga 100 inci lewat satu perangkat.

Berikut untuk detil harganya: