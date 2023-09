Inilah Film dan Serial Streaming Pilihan untuk Temani Akhir Pekan

Banyak cara yang dilakukan seseorang saat mengisi akhir pekan atau hari libur, salah satunya dengan nonton film. Selain mendapatkan pesan tertentu, menonton film juga sering dianggap sebagai salah satu cara untuk menghilangkan penat setelah menjalani berbagai aktivitas sehari-hari.

Sampai saat ini, masih banyak orang bertahan di rumah karena kekhawatiran tersebut. Ketika di rumah, setiap orang memiliki preferensi untuk mengisi waktu luang yang berbeda-beda. Kebanyakan orang akan lebih aktif menggunakan internet untuk mengakses konten-konten hiburan yang menarik.

Menurut riset Hootsuite dan We Are Social di tahun 2021, pengguna internet di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun rata-rata menghabiskan waktu hampir 3 jam atau lebih tepatnya 2 jam 50 menit dalam sehari untuk menonton tayangan di televisi maupun streaming di aplikasi video on demand.

Ditambah lagi, saat ini banyak aplikasi video on-demand yang menawarkan berbagai pilihan film dan serial terbaik mulai dari film dan drama lokal, western, asian dan yang lainnya dengan berbagai genre menarik. Kali ini, tim POCO Indonesia memberikan lima rekomendasi film dan serial menarik yang bisa POCO Fans nikmati di minggu ini:

1.Cruella (2021)

Film ini merupakan film kriminal bertajuk komedi yang mengadaptasi karakter Cruella De Vil dari novel The Hundred and One Dalmatians. Dibintangi oleh Emma Stone dan Emma Thompson. Estella merupakan penjahit muda dan pintar yang bertekad untuk membangun namanya sendiri di dunia fashion. Dia segera bertemu dengan sepasang pencuri yang menghargai seleranya akan kenakalan, dan bersama-sama mereka membangun kehidupan untuk diri mereka sendiri di jalanan London. Namun, ketika Estella berteman dengan legenda mode Baroness von Hellman, dia merangkul sisi jahatnya untuk menjadi Cruella yang jahat dan ingin membalas dendam.

2.Squid Game

Dibintangi oleh Lee Jung-Jae dan Park Hae-So, Squid Game menceritakan tentang Seong Gi Hun (Lee Jung Jae), seorang pebisnis yang gagal dan terlilit utang. Gi Hun mendapat undangan misterius untuk mengikuti permainan dengan tawaran hadiah sebesar 45,6 miliar won. Ia pun bergabung dalam permainan survival tersebut dan menemukan berbagai kejadian tak terduga. Sejak season debutnya ditayangkan 17 September 2021 lalu, drama Netflix bergenre suspense-thriller ini mendapat rating IMDB 8,3 dari 10 berdasarkan 234 ulasan.

3.Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train

Demon Slayer: Mugen Train merupakan sekuel dari serial anime musim pertama dari Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Bercerita tentang perjalanan Tanjirou dan kawan-kawan bersama Hashira Api dalam mencari informasi tentang para demon slayer yang telah terbunuh. Film ini merupakan salah satu film terlaris tahun 2020, pertama kalinya produksi non-Hollywood menduduki puncak box office tahunan. Hal tersebut juga melahirkan sejumlah rekor box office, termasuk menjadi anime dan film Jepang terlaris sepanjang masa.

4.Midnight Mass

Mini seri ini menceritakan tentang kehadiran seorang pendeta misterius dan kembalinya seorang anak yang dulunya bermasalah di sebuah pulau terpencil. Sejak kehadiran kedua orang ini, muncul banyak kejadian supernatural di pulau tersebut. Mini seri yang disutradarai oleh Mike Flanagan dan dibintangi oleh Zach Gilford, Kate Siegel, Hamish Linklater, Rahul Kohli, dan Henry Thomas terdiri dari 7 episode dan telah mendapatkan rating 7.9/10 dari lebih dari empat belas ribu review melalui IMDB. Mini seri ini sudah bisa dinikmati oleh POCO fans melalui Netflix sejak 24 September 2021 kemarin.

5.Parasite (2019)

Film thriller dan black comedy asal Korea Selatan yang pertama kali tayang tahun 2019 lalu yang menceritakan tentang sebuah keluarga miskin yang membuat rencana jahat dengan menyamar sebagai individu-individu fiktif dan berkualifikasi tinggi agar dipekerjakan oleh keluarga kaya dan berusaha menyusup ke rumah tangga mereka. Banyak plot-twist serta detail-detail yang menarik dalam film ini menjadi daya tarik tersendiri untuk film ini. Film yang disutradarai oleh Bong Joon-ho, dan dibintangi Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam, Jang Hye-jin, dan Lee Jung-eun, berhasil menjadi film berbahasa non-Inggris pertama yang menjadi pemenang Best Picture dalam penghargaan Academy Award ke-92. Selain itu, film ini juga memenangkan tiga penghargaan lainnya, yaitu Best Director, Best Original Screenplay, and Best International Feature Film.

Bagaimana dengan rekomendasi ini? Cukup menarik kan untuk mengisi hari-hari kamu yang masih mau dirumah saja.

