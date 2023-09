Inilah Lima Politisi Muslim di Eropa-Amerika dari Wali Kota Hingga Menteri

Para politisi Muslim berjaya di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Beberapa dari mereka terpilih menjadi anggota parlemen, wali kota, hingga Menteri.



Berdasarkan data yang dihimpun INILAH.COM, Jakarta, Senin, (08/11/2021), berikut adalah lima rincian lima politisi Muslim tersebut:



1. Abdullah Hammoud



Menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Michigan, Amerika Serikat, terpilih menjadi Wali Kota Dearborn. Dia menjadi wali kota pertama Muslim di Amerika Serikat.



Selain menjadi muslim pertama, dia juga menjadi wali kota keturunan Arab-Amerika perdana di kota tersebut. Abdullah Hammoud tercatat mengantongi suara 55 persen dan berhasil mengalahkan mantan komisaris Wayne County, Gary Woronchak yang mendapat 45 persen.



2. Mauree Turner

Perempuan asal Oklahoma, Amerika Serikat (AS), menjadi anggota parlemen Muslim dan non-biner pertama yang terpilih di Oklahoma.

Pada November 2020, dia merupakan seorang Muslim kulit hitam dan diidentifikasi sebagai non-biner memenangkan kursi di Dewan Perwakilan Oklahoma, mengalahkan politisi dari Partai Republik, Kelly Barlean.



3. Madinah Wilson-Anton



Di Delaware, Madinah Wilson-Anton menjadi Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota legislatif.



4. Iman Jodeh



Perempuan yang lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat (AS) dari orang tua imigran Palestina, Iman Jodeh menorehkan sejarah sebagai perempuan Muslim pertama yang memenangkan kursi di legislatif negara bagian Colorado.



Dia berasal dari Demokrat, dan mengamankan kursinya di House of Representatives dengan mengalahkan saingannya dari Partai Republik, Robert Andrews pada Hari Pemilihan AS pada awal November 2020.



5. Sajid Javid



Dia menjadi Menteri Kesehatan Inggris menggantikan Matt Hancock. Javid menjadi Muslim pertama yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan sepanjang sejarah Inggris.



Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menunjuk Sajid Javid pada Mei 2021. Javid mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan Inggris pada 2020.