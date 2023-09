Inilah Lima Tempat yang Melayani Tes Swab di Jakarta

Pandemi covid-19 belum ada tanda-tanda usai di Indonesia bahkan dunia. Meski tren kasus positif di Indonesia memperlihatkan penurunan, di beberapa negara lain mulai memperlihatkan peningkatan kasus.

Indonesia menduduki urutan ke-13 di dunia dengan total 132.491 kasus per 31 Agustus 2021 menurut Worldometer, lembaga statistik yang menghitung jumlah kasus Covid-19 di dunia. Risiko penularan masih bisa terjadi sekalipun seseorang sudah menjalani vaksinasi Covid-19.



Pada dasarnya, vaksin tidak dapat menjamin 100 persen kebal dari virus corona. Protokol kesehatan harus tetap dipatuhi meski telah menjalani vaksin. Karena tren kasus menurun, alangkan lebih baik memaksimalkan upaya vaksinasi covid-19 di semua tempat fasilitas kesehatan (faskes) yang ada.



"Baik kalau sekarang dimaksimalkan upaya vaksinasi di semua Puskesmas dan Rumah Sakit yang total mungkin 10 ribuan di Indonesia, sehingga masyarakat lebih mudah dan nyaman mendapat vaksin," papar mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga, Jakarta, Kamis, (02/09/2021).



Selain itu, peningkatan testing sangat dibutuhkan untuk mengetahui adanya penyebaran virus. Ada beberapa solusi kesehatan yang bisa menjadi tempat Anda dalam melakukan testing covid-19 dengan layanan swab test.



Berikut adalah sejumlah tempat rekomendasi cek kesehatan terkait covid-19.



1. Neoclinic



Neoclinic memiliki layanan kesehatan yang lengkap, aman, dan terpercaya. Mulai dari layanan Swab Test Home Service, Swab Test Drive Thru/Walk-in, serta Vaksinasi covid-19 dapat Anda temukan di Neoclinic terdekat.



Berbagai paket swab test dan vaksinasi covid-19 untuk corporate atau event juga disediakan oleh Neoclinic.



Neoclinic memiliki misi untuk membantu pemerintah dengan memberikan solusi dalam memaksimalkan tingkat pengujian covid-19, serta untuk membantu pemerataan tingkat kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.



Keunggulan Neoclinic adalah memiliki tenaga kesehatan yang bersertifikat serta didukung oleh dokter dan partner instansi kesehatan resmi, sehingga dapat dipastikan layanan yang diberikan memenuhi standar prosedur kesehatan.



Neoclinic kini tersedia untuk wilayah Jabodetabek, Surabaya, dan segera hadir di 5 kota besar lainnya di Indonesia. di Jakarta terdapat Neoclinic Puri Kembangan, BSD-Pagedangan, dan Palmerah.



2. Naraya



Naraya Medical Center terus mempersiapkan diri untuk berkembang menjadi lebih baik lagi, dimana untuk mempermudah pelanggan Naraya Medical Center didukung aplikasi marketplace besar seperti Traveloka, tiket.com, Halodoc, Link Aja, Fave Deal, Shopee Deal dan Passport Sehat.



Masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan seperti untuk Rapid Test Antigen atau PCR Swab Test sebagai kebutuhan check kesehatan rutin, syarat melakukan pertemuan dan juga syarat bepergian antar provinsi di Indonesia.



Terdapat di beberapa tempat, yaitu Naraya Medical Center Bekasi di jalan Raya Kincan, Naraya Medical Center Jakarta di Ruko Cempaka Mas, Naraya MedicaL Center Cilacap, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Medan, dan lain-lain.



3. Bumame farmasi



Memiliki fasilitas swab test drive thru dan walk-in di 30 lokasi yang tersebar di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dan nyaman untuk menjalani Swab Test (tes usap) di cabang Burname Farmasi terdekat.



Beberapa lokasinya antara lain Fairground, SCBD, TB.Simatupang, Cideng, Rasuna Said, Yos Sudarso, Taman Aries, dan masih banyak lagi.



4. FastLab



Menjadi pendukung terselenggaranya LIGA 1 untuk tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pertandingan bola saat pandemi covid-19, FastLab menjadi salah satu tempat testing covid-19 yang bisa masuk dalam pilihan Anda.



Terdapat di beberapa tempat antara lain di Widya Chandra, Crowne Plaza, Bali, Bandung, Medan, dan Makassar.



5. Quick Test



Layanan Kerjasama Check up Covid-19 Quick Test dari PT Quicktest Laboratorium Indonesia hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada individu, kelompok atau perusahaan dalam mendeteksi virus Covid-19 dengan dukungan teknologi RT-PCR model terbaru.



Beberapa tempat yang bisa Anda akses untuk test adalah di Tebet, Kelapa Gading, BSD, dan Pasar Rebo.