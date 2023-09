Inilah Para Tokoh Dunia yang Berpulang pada 2022

Banyak orang bilang, setiap tahun akan senantiasa baru, bahkan bila usia dan kemampuan telah membuat kita seolah terbelenggu. Rutinitas mungkin tak terelakkan. Tetapi semua tak akan sama dengan dulu, karena selalu saja ada orang-orang yang dulu turut mengisi hidup, kini telah tanggal dan tiada. Meninggal dunia.

Demikian dengan 2023 yang kita mulai hari ini. Di kemarin dan dulu sekian orang telah berpulang. Beberapa di antaranya tokoh dunia. Associated Press menginventarisasinya. Kami memilihnya, hanya mereka yang kira-kira kita kenal dalam keseharian kita di Indonesia.

JANUARI

, 90, pada 5 Januari. Seorang ulama Saudi berpengaruh yang pernah menjabat kepala Pengadilan Syariah Kerajaan Saudi selama bertahun-tahun. Dalam pandangan barat, Sheikh Saleh seorang ultrakonservatif.

Sidney Poitier, 94, pada 6 Januari. Dia memainkan peran dengan martabat dan kecerdasan sedemikian rupa sehingga mengubah bagaimana orang kulit hitam digambarkan di layer. Dia pula aktor kulit hitam pertama yang memenangkan Oscar untuk aktor utama terbaik. Filmnya yang terkenal di sini, “To Sir, With Love”.

Bob Saget, 65, pada 9 Januari. Aktor-komedian yang dikenal karena perannya sebagai ayah tunggal tercinta Danny Tanner dalam sitkom "Full House", selain pembawa acara cerdas dalam "America's Funniest Home Videos".

David Sassoli, 65, pada 11 Januari. Seorang jurnalis Italia yang meniti karir di dunia politik sambil membela kaum yang tertindas, yang membuatnya menjadi presiden parlemen Uni Eropa.

Clyde Bellecourt, 85, pada 11 Januari. Pemimpin perjuangan penduduk asli Amerika (Indian) untuk hak-hak sipil dan pendiri Gerakan Indian Amerika.

Ibrahim Boubacar Keita, 76, 16 Januari. Mantan presiden Mali yang memiliki peran penting dalam pemilihan demokratis setelah kudeta yang terjadi di negeri itu.

Birju Maharaj, 83, 17 Janurai. Legenda tarian klasik India dan salah satu artis panggung paling terkenal di negara itu.

Meat Loaf, 74, 20 Januari. Bintang rock yang disukai jutaan orang untuk albumnya “Bat Out of Hell” dan untuk lagu teatrikal gelap seperti “Paradise By the Dashboard Light”, “Two Out of Three Ain't Bad”, dan " I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)."

Louie Anderson, 68, 21 Januari. Kariernya selama empat dasawarsa sebagai komedian dan actor, peraih Emmy sebagai ibu dari putra kembar dewasa dalam serial TV “Baskets”.

Thich Nhat Hanh, 95, 22 Januari. Biksu Buddha Zen yang dihormati yang membantu menyebarkan praktik mindfulness di Barat dan terlibat aktif dalam penyebaran Buddhisme di Timur.

Fatma Girik, 79, 24 Januari. Seorang aktris layar lebar Turki yang dicintai pada tahun 1960-an dan 1970-an, dan pernah menjadi walikota.

FEBRUARI

, 89, 1 Februari. Seorang politikus nasionalis yang berapi-api, dikenang sebagai gubernur Tokyo yang memprovokasi pertengkaran dengan Cina dengan menyerukan pembelian pulau-pulau yang disengketakan kedua negara di Laut Cina Timur.

Robin Herman, 70, 1 Februari. Reporter pemecah batasan gender untuk The New York Times , wanita pertama yang mewawancarai pemain di ruang ganti setelah pertandingan NHL.

Lata Mangeshkar, 92, 6 Februari. Penyanyi legendaris India dengan katalog inovatif yang produktif dan suara yang dikenal oleh lebih dari satu miliar orang di Asia Selatan.

Douglas Trumbull, 79, 7 Februari. Seorang master efek visual yang menunjukkan kepada penonton gambaran yang tak terhapuskan tentang masa depan dan ruang angkasa dalam film seperti "2001: A Space Odyssey", "Close Encounters of the Third Kind", dan "Blade Runner".

Luc Montagnier, 89, 8 Februari. Seorang peneliti Prancis yang memenangkan Hadiah Nobel pada 2008 karena menemukan virus HIV. Dianggap menyebarkan klaim palsu tentang virus corona seiring pandemic.

Jamal Edwards, 31, 20 Februari. Seorang pengusaha musik Inggris yang memperjuangkan rap dan music Inggris, dikenal membantu meluncurkan karir banyak artis, termasuk Ed Sheeran, Jessie J dan Stormzy.

Dr. Paul Farmer, 62. Seorang dokter, pengabdi kemanusiaan dan penulis AS terkenal yang memberikan perawatan kesehatan kepada jutaan orang miskin di seluruh dunia. Dia ikut mendirikan Partners in Health, sebuah lembaga nirlaba global.

MARET

, 92, 2 Maret. Mahasiswa kulit hitam pertama yang mendaftar di Universitas Alabama. 2 Maret.

Inge Deutschkron, 99, 9 Maret. Seorang penyintas Holocaust yang bersembunyi di Berlin selama kekuasaan Hitler untuk menghindari deportasi ke kamp kematian Nazi.

Emilio Delgado, 81, 10 Maret. Aktor dan penyanyi yang selama 45 tahun merupakan kehadiran yang hangat dan akrab dalam kehidupan anak-anak dan wajah Latin yang langka di televisi Amerika. Ia juga dikenal sebagai pemilik toko perbaikan Luis di "Sesame Street."

Mario Terán, 80, 10 Maret. Prajurit Bolivia yang menarik pelatuk untuk mengeksekusi gerilyawan revolusioner terkenal Ernesto “Che” Guevara.

William Hurt, 71, 13 Maret. Aktor terkemuka Hollywood dengan karisma yang kuat. Dia salah satu pria terkemuka tahun 1980-an dalam film seperti "Broadcast News," "Body Heat" dan "The Big Chill."

Brent Renaud, 50, 13 Maret. Seorang pembuat film terkenal yang melakukan perjalanan ke beberapa sudut dunia yang paling gelap dan paling berbahaya untuk membuat film dokumenter yang membawa penonton ke tempat-tempat penderitaan yang tidak banyak diketahui orang. Tewas di Ukraina ketika pasukan Rusia menembaki kendaraannya.

Eugene Parker, 94, 15 Maret. Seorang fisikawan yang berteori tentang keberadaan angin matahari dan menjadi orang pertama yang menyaksikan peluncuran pesawat luar angkasa yang menyandang namanya.

Lauro F. Cavazos Jr., 95, 15 Maret. Putra mandor peternakan di Texas yang menjadi orang Latin pertama yang bertugas di kabinet AS, di bawah Presiden Ronald Reagan, sebagai menteri pendidikan AS.

Rabi Chaim Kanievsky, 94, 18 Maret. Salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam komunitas Yahudi ultra-Ortodoks Israel.

Madeleine Albright, 84, 23 Maret. Seorang anak pengungsi dari Eropa Timur yang didominasi Nazi dan kemudian Soviet. Ia menjadi menteri luar negeri wanita pertama AS dan mentor bagi banyak negarawan Amerika saat ini.

Taylor Hawkins, 50, 25 Maret. Selama 25 tahun dia adalah drummer Foo Fighters dan sahabat vokalis Dave Grohl.

Richard Howard, 92, 31 Maret. Seorang penyair pemenang Hadiah Pulitzer, terkenal karena monolognya yang bersemangat tentang tokoh-tokoh sejarah. Ia seorang penerjemah yang produktif, yang membantu memperkenalkan pembaca ke berbagai sastra Prancis.

APRIL

, 75, 6 April. Pemimpin ultranasionalis Rusia, seorang anggota parlemen senior yang retorikanya sangat membuat khawatir Barat.

Mimi Reinhard, 107, 8 April. Sekretaris di kantor Oskar Schindler yang mengetik daftar orang Yahudi yang dia selamatkan dari pemusnahan oleh Nazi Jerman.

Letizia Battaglia, 87, 13 April. Fotografer Italia yang mendokumentasikan penangkapan bos Mafia dan sekian banyak jenazah korbannya.

Rosario Ibarra, 95, 16 April. Perjuangan panjangnya untuk meneliti nasib putranya yang hilang, membantu mengembangkan gerakan hak asasi manusia Meksiko dan membawanya menjadi calon presiden perempuan pertama di negara itu.

Naomi Judd, 76, 30 April. Bintang country peraih Grammy, ibu dari aktris Ashley Judd dan bintang music country AS, Wynonna Judd. Meninggal karena bunuh diri.

MEI

, 78, 1 Mei. Mantan guru SD yang kemudian menjadi aktivis radikal Weather Underground yang menjalani hukuman lebih dari dua dekade di balik jeruji besi karena perannya dalam perampokan truk pembawa uang lapis baja tahun 1981. Ia menghabiskan bagian akhir hidupnya dengan membantu orang-orang yang telah dipenjara.

Stanislav Shushkevich, 87, 4 Mei. Tokoh kemerdekaan Belarus selama pecahnya Uni Soviet dan menjabat sebagai pemimpin pertama negara itu.

Leonid Kravchuk, 88, 10 Mei. Pemimpin Ukraina menuju kemerdekaan di tengah runtuhnya Uni Soviet dan menjabat sebagai presiden pertamanya.

Shireen Abu Akleh, 51, 11 Mei. Koresponden Al Jazeera tentang kehidupan warga Palestina di bawah pendudukan zionis Israel selama lebih dari dua decade. Ditembak mati Israel di Tepi Barat.

Robert C. McFarlane, 84, 12 Mei. Mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih di era Presiden Ronald Reagan. Mengaku bersalah atas perannya dalam kesepakatan senjata-untuk-sandera ilegal yang dikenal sebagai urusan Iran-Contra.

Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 73, 13 Mei. Penguasa dan presiden Uni Emirat Arab yang telah lama sakit, yang mengawasi sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara itu. Namanya diabadikan di gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa.

Ray Liotta, 67, 26 Mei. Aktor yang terkenal karena berperan sebagai tokoh mafia, Henry Hill, dalam "Goodfellas" dan pemain baseball Shoeless Joe Jackson di "Field of Dreams".

Gilberto Rodríguez Orejuela, 83, 31 Mei. Seorang pemimpin tua dari Kartel Cali yang menyelundupkan kokain dalam jumlah besar dari Kolombia ke Amerika Serikat pada 1980-an dan 1990-an.

JUNI

, 95, 3 Juni. Wajah bayinya yang menggemaskan dikenal di seluruh dunia sebagai bayi Gerber asli yang ada di produk-produk perusahaan itu.

George Lamming, 94, 4 Juni. Raksasa sastra pasca-kolonial yang novel, esai, dan pidatonya memengaruhi pembaca dan rekan-rekannya di Barbados, juga seluruh dunia.

Valery Ryumin, 82, 6 Juni. Kosmonot veteran Rusia yang mencetak rekor ketahanan ruang angkasa pada misi Soviet, kemudian kembali ke orbit setelah lama absen untuk terbang dengan pesawat ulang-alik AS.

Jean-Louis Trintignant, 91, 17 Juni. Legenda film Prancis dan pengemudi mobil balap amatir yang mendapat pengakuan atas peran utamanya dalam film pemenang Oscar "A Man and a Woman" setengah abad lalu.

Leonardo Del Vecchio, 87, 27 Juni. Pendiri kerajaan kacamata Luxottica di sebuah trailer dan mengubah objek sehari-hari menjadi barang mode global, menjadi salah satu orang terkaya Italia.

Yehuda Meshi-Zahav, 62, 29 Juni. Seorang anggota terkemuka komunitas ultra-Ortodoks Israel yang mendirikan layanan paramedis sukarela sebelum reputasinya runtuh karena serangkaian pelecehan seksual.

Hershel W. "Woody" Williams, 98, 29 Juni. Penerima Medal of Honor terakhir yang tersisa dari Perang Dunia II, tokoh penting di Pertempuran Iwo Jima membuatnya menjadi legenda di negara bagian asalnya, West Virginia.

Sonny Barger, 83, 29 Juni. Pendiri klub motor 1960-an perekrut berandalan, Hells Angels.

JULI

Bradford Freeman, 97, 3 Juli. Orang terakhir yang selamat dari unit Angkatan Darat selama Perang Dunia II, yang menjadi ide miniseri “Band of Brothers.”

James Caan, 82, 6 Juli. Pria tangguh berambut keriting yang dikenal oleh penggemar film sebagai Sonny Corleone, si pemarah dalam "The Godfather" serta bos kasino di "Las Vegas.”

Shinzo Abe, 67, 8 Juli. Perdana Menteri terlama di Jepang, dia juga mungkin politisi yang paling terpolarisasi dan kompleks dalam sejarah Jepang. Ditembak mati saat pidato kampanye.

José Eduardo dos Santos, 79, 8 Juli. Pernah menjadi salah satu penguasa terlama di Afrika yang selama hampir empat dekade sebagai presiden Angola mengobarkan perang saudara terpanjang di benua itu. Ia mengubah negaranya menjadi produsen minyak utama, namun juga negara termiskin di dunia.

Tony Sirico, 79, 8 Juli. Berperan sebagai anggota mafia, Paulie Walnuts, yang berpenampilan dandy dalam "The Sopranos", serta role penting dalam banyak film, termasuk "Goodfellas".

Luis Echeverria, 100, 8 Juli. Mantan presiden Meksiko yang mencoba menjadikan dirinya sebagai pemimpin dunia yang progresif tetapi disalahkan atas beberapa pembunuhan politik terburuk di Meksiko pada abad ke-20.

Ann Shulgin, 91, 9 Juli. Bersama mendiang suaminya Alexander Shulgin, dia memelopori penggunaan obat-obatan psikedelik dalam psikoterapi.

Ivana Trump, 73, 14 Juli. Seorang pemain ski yang menjadi pengusaha dan istri pertama mantan Presiden Donald Trump dan ibu dari anak tertuanya.

Eugenio Scalfari, 98, 14 Juli. Berperan merevolusi jurnalisme Italia dengan mendirikan La Repubblica, harian liberal yang dengan berani menantang surat kabar tradisional Italia.

Francisco Morales Bermudez, 100, 14 Juli. Mantan presiden dan jenderal angkatan darat Peru, yang berjasa membuka jalan bagi negeri itu untuk kembali ke pemerintahan sipil.

Tim Giago, 88, 24 Juli. Pendiri surat kabar warga asli Amerika pertama yang dimiliki secara independen di Amerika Serikat.

Paul Sorvino, 83, 25 Juli. Seorang aktor mengesankan, yang berspesialisasi dalam peran penjahat dan polisi. Ia menjadi Paulie Cicero di "Goodfellas" dan sersan NYPD, Phil Cerreta di "Law & Order." Ayah aktris Mira Sorvino.

David Trimble, 77, 25 Juli. Mantan Perdana Menteri Irlandia Utara yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian karena memainkan peran kunci dalam membantu mengakhiri kekerasan selama puluhan tahun di Irlandia Utara.

Ayman al-Zawahiri, 71, 31 Juli. Seorang ahli bedah Mesir yang konon menjadi dalang serangan Al-Qaidah, 911. Dibunuh oleh serangan pesawat tak berawak AS di Afghanistan.

Fidel Valdez Ramos, 94, 31 Juli. Mantan presiden Filipina serta mantan jenderal lulusan AS yang terlibat dalam perang Korea dan Vietnam. Memainkan peran kunci dalam pemberontakan pro-demokrasi tahun 1986 yang menggulingkan seorang dictator, Ferdinand Marcos.

AGUSTUS

, 93, 3 Agustus. Pegiat hak-hak sipil Inggris yang memimpin boikot bus di Inggris, yang memainkan peran penting dalam mengakhiri diskriminasi rasial di negara itu.

Albert Woodfox, 75, 4 Agustus. Seorang mantan narapidana yang menghabiskan puluhan tahun dalam isolasi di Penjara Louisiana dan kemudian menjadi penganjur reformasi penjara setelah dia dibebaskan.

Issey Miyake, 84, 5 Agustus. Pembangun salah satu merek fesyen terbesar di Jepang dan dikenal karena potongan lipitnya yang dipahat dengan berani serta turtleneck hitam yang selalu dipakai mantan CEO Apple, Steve Jobs.

Olivia Newton-John, 73, 8 Agustus. Dia adalah superstar peraih Grammy yang merajai tangga lagu pop, country, dan dance dengan hit seperti "Physical" dan "You're the One That I Want". Ia mencuri banyak hati saat berperan sebagai Sandy dalam film "Grease".

Hanae Mori, 96, 11 Agustus. Seorang desainer yang terkenal dengan motif kupu-kupu khasnya yang elegan. Ia juga perancang dan gaun pengantin permaisuri Jepang.

Jean-Jacques Sempé, 89, 11 Agustus. Seorang kartunis Prancis yang humornya sering menghiasi sampul majalah The New Yorker dan memberinya pengakuan internasional.

Wolfgang Petersen, 81, 12 Agustus. Pembuat film Jerman tentang kisah epik kapal selam Perang Dunia II "Das Boot". Ia kemudian hijrah ke Hollywood, membikin banyak film bagus, termasuk "In the Line of Fire," "Air Force One" dan "The Perfect Storm."

Anne Heche, 53, 14 Agustus. Aktris layar lebar dan televisi pemenang Emmy yang sukses, terutama pada 1990-an. Ia meninggal dalam kecelakaan mobil.

Rakesh Jhunjhunwala, 62, 14 Agustus. Seorang investor pasar modal terkemuka yang dijuluki “Warren Buffett dari India”.

Nafis Sadik, 92, 14 Agustus. Seorang dokter Pakistan yang memperjuangkan kesehatan dan hak-hak perempuan, memelopori rencana aksi terobosan yang diadopsi oleh 179 negara pada konferensi kependudukan PBB tahun 1994.

Kazuo Inamori, 90, 24 Agustus. Pendiri perusahaan pembuat keramik dan elektronika Jepang, Kyocera. Ia juga seorang filantropis sejati yang menjunjung tinggi keadilan dan kerja keras.

Mikhail Gorbachev, 91 tahun, 30 Agustus. Pemimpin terakhir Uni Soviet, dia berencana untuk merevitalisasinya tetapi akhirnya justru melepaskan kekuatan yang menyebabkan runtuhnya komunisme, pecahnya negara, dan berakhirnya Perang Dingin.

SEPTEMBER

, 82, 7 September. Pembawa acara utama CNN selama dua dekade dan jurnalis siaran kulit hitam yang tergolong pelapor awal di Perang Teluk 1991, saat rudal beterbangan di sekelilingnya di Baghdad.

Ratu Elizabeth II, 96. Pemimpin Inggris yang paling lama memerintah—70 tahun—pembuat stabilitas di sebagian besar abad yang bergejolak.

Jean-Luc Godard, 91, 13 September. Ikon "enfant poor" dari French New Wave yang merevolusi sinema populer pada tahun 1960 dengan fitur pertamanya, "Breathless". Selama bertahun-tahun berada di jajaran sutradara film paling berpengaruh di dunia.

Ken Starr, 76, 13 September. Seorang mantan hakim banding federal dan pengacara terkemuka yang penyelidikan kriminalnya terhadap Bill Clinton menyebabkan pemakzulan presiden. Hal itu pun menempatkan Starr di pusat salah satu debat paling terpolarisasi di AS pada tahun 1990-an.

Irene Papas, 93, 14 September. Aktris dan penyanyi Yunani yang terkenal karena penampilannya yang dramatis dan kecantikannya yang luar biasa. Itu pula yang membuatnya mendapatkan peran menonjol dalam film-film Hollywood, serta di dunia film Prancis dan Italia selama enam dekade. Di Indonesia ia dikenal sebagai Hindun dalam film “The Message”.

Henry Silva, 95, 14 September. Aktor watak yang terkenal dengan peran-peran sebagai penjahat dan pria Tangguh. Misalnyya dalam "The Manchurian Candidate", "Ocean's Eleven", dan lain-lain.

Dave Foreman, 74, 19 September. Seorang pejuang lingkungan yang memproklamirkan diri sebagai anggota terkemuka dari gerakan lingkungan radikal. Ia salah satu pendiri Earth First!

Dr. Valery Polyakov, 80, 19 September. Kosmonot Soviet yang mencatat rekor tinggal tunggal terlama di luar angkasa.

Meredith Tax, 80, 25 September. Seorang aktivis terkemuka dan penulis feminisme gelombang kedua yang menantang dirinya, rekan-rekannya, dan dunia pada umumnya untuk memikirkan kembali ide-ide lama tentang gender, ras, dan kelas.

Yusuf al-Qaradawi, 96, 26 September. Seorang ulama Mesir yang dipandang sebagai pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin dan menjadi “suara revolusi” Islam selama pemberontakan populer di seluruh dunia Arab lebih dari satu dekade lalu.

Coolio, 59, 28 September. Rapper yang termasuk salah satu nama besar dunia hip-hop tahun 1990-an, dengan hits antara lain "Gangsta's Paradise" dan "Fantastic Voyage".

Kevin Locke, 68, 30 September. Pemain seruling khas penduduk asli Amerika (Indian) terkenal, penari simpai, duta budaya, dan pendidik.

OKTOBER

, 79, 1 Oktober. Pegulat profesional dan anggota parlemen Jepang populer yang pernah menghadapi petinju hebat Muhammad Ali dalam pertandingan seni bela diri campuran pada tahun 1976.

Sacheen Littlefeather, 75, 2 Oktober. Aktris dan aktivis yang menolak penghargaan Oscar untuk Marlon Brando tahun 1973 untuk perannya dalam "The Godfather", dalam protes atas penggambaran Hollywood tentang penduduk asli Amerika.

Charles Fuller, 83, 3 Oktober. Penulis drama pemenang Hadiah Pulitzer untuk “A Soldier’s Play”. Ia sering mengeksplorasi dan mengungkap bagaimana institusi sosial dapat melanggengkan rasisme.

Nikki Finke, 68, 9 Oktober. Reporter veteran yang menjadi salah satu jurnalis top Hollywood sebagai pendiri situs hiburan, Deadline.com. Keuletan dan lidahnya yang tajam membuatnya menjadi kolumnis yang paling ditakuti dalam bisnis pertunjukan.

James A. McDivitt, 93, 13 Oktober Pimpinan misi Apollo 9, yang menguji peralatan lengkap pertama untuk pergi ke bulan.

Robbie Coltrane, 72, 14 Oktober. Komedian berwajah bayi dan aktor dalam karakter pemecah misteri kejahatan di serial TV "Cracker". Ia Hagrid setengah raksasa yang lembut hati di film "Harry Potter".

Dietrich Mateschitz, 78, 22 Oktober. Miliarder Austria, salah satu pendiri perusahaan minuman energi Red Bull dan pemilik tim balap Formula Satu Red Bull.

Ash Carter, 68, 24 Oktober. Mantan menteri pertahanan AS yang membuka kesempatan untuk wanita dan transgender bisa bertugas di militer.

NOVEMBER

, 96, 1 November. Kartunis terkemuka The New Yorker yang dengan kasih sayang menangkap komedi abadi anjing, kucing dan manusia dalam kartun-kartunnya.

Ibrahim Munir, 85, 4 November. Mantan penjabat pemimpin Ikhwanul Muslimin Mesir.

Aaron Carter, 34, 5 November. Penyanyi-rapper yang mulai tampil sebagai seorang anak dan telah membuat album hits di masa remajanya.

Uskup Agung Chrysostomos II, 81, 7 November. Pemimpin Gereja Kristen Ortodoks Yunani Siprus yang blak-blakan terjun ke dalam politik dan keuangan negara, memercikkan pendukung dan pencela baginya.

Kevin Conroy, 66, 10 November. Pengisi suara Batman dalam "Batman: The Animated Series", yang bagi banyak penggemar Batman merupakan suara paling definitif pahlawan super tersebut.

Jason David Frank, 49, 19 November. Memainkan Green Power Ranger Tommy Oliver pada serial anak-anak tahun 1990-an “Mighty Morphin Power Rangers.”

Hebe de Bonafini, 93, 20 November.Juru kampanye hak asasi manusia ketika kedua putranya ditangkap dan hilang di bawah kediktatoran militer Argentina.

Jiang Zemin, 96, 30 November. Pemimpin Cina yang membawa negeranya keluar dari isolasi setelah tentara menghancurkan protes pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Ia mendukung reformasi ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan eksplosif selama satu dekade.

DESEMBER

, 90, 4 Desember. Seorang aktor, musisi, dan penulis anak-anak yang dikenal luas karena perannya sebagai salah satu karakter pertama di acara anak-anak "Sesame Street".

Pelé, 82, 29 Desember. Raja sepak bola Brasil yang memenangkan rekor tiga Piala Dunia dan menjadi salah satu tokoh olahraga paling berpengaruh di abad lalu - sebagai pencetak gol sepak bola paling produktif bersama klub Brasil Santos dan tim nasional Brasil.

Vivienne Westwood, 81, 29 Desember. Perancang busana berpengaruh yang memainkan peran kunci dalam gerakan punk. Ia juga advokat yang vokal memerangi pemanasan global, memperingatkan malapetaka planet jika perubahan iklim tidak dikendalikan.

Barbara Walters, 93, 30 Desember. Seorang pewawancara yang berani, pembaca berita dan pembawa acara, dialah wanita pertama yang menjadi superstar berita TV.

Paus Emeritus Benediktus XVI, 95, 31 Desember. Seorang teolog Jerman yang mencoba membangkitkan kembali kekristenan di Eropa yang sekuler dan akan dikenang sebagai paus pertama dalam 600 tahun yang mengundurkan diri. Benediktus mengumumkan pada 2013 bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menjalankan Gereja Katolik yang beranggotakan 1,2 miliar orang. [Associated Press]