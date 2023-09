Inilah Pemeran Yu Yu Hakusho Live-Action Garapan Netflix

Netflix bersiap menghadirkan anime adapatasi "Yu Yu Hakusho" menjadi karya live action dan telah mengumumkan pemeran utama untuk seri itu.

"Yu Yu Hakusho" berawal dari serial manga Jepang yang digambar oleh Yoshihiro Togashi mengisahkan karakter bernama Yusuke Urameshi, seorang pemuda nakal yang meregang nyawa tertabrak mobil ketika mencoba menyelamatkan nyawa seorang anak kecil dan berakhir menjadi "Detektif Dunia Bawah", serta menyelidiki berbagai kasus supranatural di Bumi.

Masyarakat semakin mengenal "Yu Yu Hakusho" setelah kisahnya diangkat menjadi animasi dan menjadi hiburan banyak hari anak- anak di era 90-an.

Mengutip Deadline, Minggu (18/07/2022), bintang dari "Tokyo Revengers" yaitu Takumi Kitamura dipastikan akan memerankan karakter Yusuke untuk versi live action. Sementara aktor kenamaan Jepang lainnya Jun Shison akan memerankan Kurama.

Berbeda dengan versi anime, nantinya seri live-action dari Netflix akan mengambil cerita secara langsung mengikuti manganya.

“Karya asli adalah mahakarya universal dan unik. Itu adalah alasan mengapa Jepang sangat bangga dengan budaya manga dan anime yang kuat. Saya senang berbagi mahakarya Yu Yu Hakusho dengan dunia dan saya harap kami dapat menciptakan sesuatu yang akan dinikmati orang di mana pun,” kata Takumi.

Sutradara "Yu Yu Hakusho" untuk versi live action yaitu Sho Tsukikawa memahami jika ada ketidakpercayaan di antara penggemar "Yu Yu Hakusho" versi manga ataupun anime ketika mengetahui kisah ini diangkat menjadi versi live action.

Namun ia menjanjikan efek dan teknologi termutakhir untuk membuat karya ini bisa diterima penggemar global dan bisa disukai layaknya manga serta animenya.

"Sejak awal, kami sangat sadar untuk membuat serial untuk audiens global. Sama seperti ketika saya pertama kali mendengar tentang adaptasi ini, mungkin ada orang di luar sana yang merasa ini adalah usaha yang mustahil, tetapi tidak peduli berapa banyak cara saya mengungkapkan perasaan saya, saya percaya pekerjaan itu akan berbicara sendiri dan membuktikan itu mungkin. Saya akan terus mencurahkan hati dan jiwa saya ke dalam proyek untuk memberikan hiburan terbaik dari Jepang kepada dunia," katanya.

