Inilah Perkembangan Pasar Keuangan Terkini

Perkembangan terkini berbagai data keuangan perlu diketahui oleh para pelaku pasar dan investor baik di pasar modal maupun di sektor riil. Hal itu sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi dan bisnis.

Perkembagan dimaksud berasal dari bursa saham, nilai tukar mata uang, harga berbagai komoditas, berita-berita dalam dan luar negeri, serta jadwal rilis data ekonomi. Sebab, semua itu tentu dapat memengaruhi positif-negatifnya sentimen pasar.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut perkembangan dimaksud:

lHSG: -8.95 0,13% 6653.35

LQ45: +1.20 0,13% 940.50

DJIA: -170.57 -0.47% 36236

NASDAQ: -19.31 -0.13% 15080

GOLD -37.2 -2.04% 1787.90 (IDR804,050)

OIL +2.24 +2.90% 79.43

COAL (Feb'22/Newcastle) +18.35 +11.35% 180

NICKEL -175 -0.85% 20462.50

TIN -65 -0.16% 39195

CPO (Feb'22) -68 -1.28% 5220

EIDO +0.21 +0.92% 23.08

US 10yr +0.023 +1.37% 1.726

US 2yr +0.0460 +5 49% 0.8756%

INDO 10yr +0.0230 +0.35% 6.5953%

VIX -0.12 -0.61% 19.61

IDR (Spot) 14,391

Data per 6 Januari 2022 kecuali dinyatakan sebaliknya.

Opini Pasar

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (7/1/2022) diprediksi mendatar alias sideways cenderung melemah dalam kisaran support 6.604 dan resistance 6.700. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi berada dalam kisaran 14.320 hingga 14.450 per dolar AS.

Berita-berita Dalam Negeri

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembangunan ibu kota baru (IKN) menjadi salah satu bagian prioritas dalam merancang dan mendesain anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan penanganan covid-19 tetap menjadi prioritas nomor satu dalam menyusun APBN 2022. Berdasarkan survei yang dilakukan antara Oktober dan Desember 2021 oleh para peneliti di Universitas Indonesia, lebih dari 85% penduduk Indonesia memiliki antibodi terhadap Covid-19. Namun para ahli epidemiologi memperingatkan, masih belm jelas kekebalan itu dapat membantu menahan gelombang baru infeksi virus korona. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 38 bank sebagai Bank Penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2022. Ditargetkan 200 ribu unit rumah subsidi KPR FLPP untuk disalurkan di tahun 2022 dengan nilai Rp23 triliun. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Medrilzam mengatakan bahwa investasi hijau dalam ekonomi sirkular dapat menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di Indonesia pada 2030. Sebanyak 75 persen dari jumlah itu atau 3,3 juta lapangan kerja itu berasal dari tenaga kerja perempuan. Investasi hijau dalam ekonomi sirkular juga dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga sekitar Rp593 triliun sampai Rp638 triliun di 2030. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menandatangani penanda aset Jembatan Pulau Balang yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp1,4 triliun dan telah dibangun sejak 2015-2021. Menurut dia, Jembatan Pulau Balang menjadi salah satu kebutuhan infrastruktur dasar yang perlu dipenuhi untuk menghubungkan Ibu Kota Negara (IKN) baru dengan Kota Balikpapan, selain jalan tol. Maka dari itu, konsep alur lalu lintas atau gerakan yang menghubungkan Balikpapan, Samarinda, dan IKN terus dibahas pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Eropa memperingatkan pada Selasa (4/1/2022), melonjaknya kasus Omicron di seluruh dunia dapat meningkatkan risiko munculnya varian baru yang lebih berbahaya. Petugas darurat senior WHO Dr Catherine Smallwood mengatakan "Semakin banyak Omicron menyebar, semakin menyebar dan semakin banyak mereplikasi, semakin besar kemungkinan untuk mengeluarkan varian baru. Sekarang, Omicron dapat menyebabkan kematian, mungkin sedikit lebih lemah daripada Delta, tapi siapa yang tahu varian berikutnya yang akan muncul.” Amerika Serikat (AS) melaporkan hampir 1 juta kasus infeksi virus Corona baru pada Selasa (4/1) menjadikan angka penghitungan harian tertinggi dari semua negara di dunia, dan hampir dua kali lipat dari puncak kasus virus Corona AS sebelumnya sepekan lalu. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit meningkat hampir 50% dalam seminggu terakhir dan sekarang melebihi 100 ribu. Data ini menandai pertama kalinya ambang batas itu tercapai dalam setahun. Harga minyak naik sekitar dua persen pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), memperpanjang reli tahun baru mereka, di tengah meningkatnya kerusuhan di produsen minyak OPEC+ Kazakhstan dan pemadaman pasokan di Libya dan setelah laporan menunjukkan peningkatan produksi terbatas di produsen utama dunia. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari bertambah 1,61 dolar AS atau hampir 2,1 persen, menjadi menetap di 79,46 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret, naik 1,19 dolar atau 1,5 persen, menjadi ditutup di 81,99 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. Pergerakan harga minyak terjadi setelah survei Bloomberg menunjukkan bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) menambahkan hanya 90.000 barel per hari pada Desember, karena peningkatan produksi oleh Arab Saudi diimbangi oleh pengurangan produksi di Libya dan Nigeria.

7 Jan : Consumer Price Index (CPI) year on year UE (Desember 2021)

7 Jan : Non Farm Payrolls AS (Desember 2021)