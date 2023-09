Inilah Saham-saham Pilihan Jumat, 11 Februari 2022

Aksi realisasi untung alias profit taking di bursa saham domestik berpeluang berlanjut Jumat (11/2/2022) dalam kisaran 6.755-6.851. Menurut analis, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mendapat katalis negatif dari kejatuhan Wall Street dan beberapa harga komoditas. Inilah saham-saham pilihannya.

Kepala riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengatakan, AS merilis data inflasi terbaru yang tumbuh 7,5%. “Posisi ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 7,2% dan kenaikan inflasi terbesar sejak tahun 1982,” katanya dalam riset yang rilis Jumat (11/2/2022).

Kondisi tersebut, lanjut dia, mendorong yield obligasi AS tenor 10 tahun yang naik 6,02% ke level 2,043%. Bahkan, yield obligasi AS tenor 2 tahun naik 19,36% ke level 1,609%. “Kondisi tersebut memunculkan spekulasi The Fed akan lebih agresif menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate atau FFR dari sebelumnya,” ujarnya.

Semua itu menjadi sentimen negatif pendorong kejatuhan Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) sebesar 1,47% . “Jika dikombinasikan dengan turunnya iShares MSCI Indonesia ETF atau EIDO sebesar 0,10% berpotensi menjadi sentimen negatif bagi perdagangan di Bursa Indonesia Jumat ini,” ungkap dia.

Belum lagi dengan jatuhnya harga beberapa komoditas, seperti: batu bara yang turun 2,39% dan crude palm oil (CPO) 0,93%. “IHSG berpeluang melemah dalam kisaran support 6.755 dan resistance 6.851,” tuturnya.

Saham-saham Pilihan

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dalam kisaran support 4.560 dan resistance 5.050. Indikator teknikal menunjukkan sinyal buy. Rekomendasi beli 4.800 dengan target harga 5.050 dan stop-loss di 4.560. PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) dalam kisaran support 3.890 dan resistance 4.300. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi buy di 4.090 dengan target harga 4.300 dan stop-loss di 3.890. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dalam kisaran support 1.790 dan resistance 1.975. Indikator teknikal menunjukkan sinyal buy. Rekomendasi beli di 1.880 dengan target harga 1.975 dan stop-loss di 1.790. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dalam kisaran support 755 dan resistance 835. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 795 dengan target price di 835 dan stop-loss di 755. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dalam kisaran support 550 dan resistance 610. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 580 dengan target price di 610 dan stop-loss di 550. Rekomendasi beli juga untuk saham PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT).

Di atas semua itu, Edwin menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para pemodal. Saham-saham tersebut adalah:Disclaimer: Pelajari dengan teliti sebelum membeli atau menjual saham. Inilah.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor.