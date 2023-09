Inilah Saham-Saham Pilihan Jumat, 7 Oktober 2022

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Jumat (7/10/2022) berpeluang melemah, terutama lantaran sentimen negatif dari arah kebijakan The Fed. Inilah saham-saham pilihannya.

Kepala riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengatakan, pelaku pasar beraksi menunggu alias wait and see atas rilis data bulanan Nonfarm Payrolls AS Jumat ini.

“Pasar juga merespons statemen Chicago Fed President Charles Evans pada hari Kamis bahwa The Fed diindikasikan akan menaikan Fed Fund Rate (FFR) sekitar 125 bps hingga akhir tahun 2022,” katanya dalam ulasan yang rilis di Jakarta, Jumat (7/10/2022).

Baca Juga: Sektor Bahan Baku dan Infrastruktur Topang Kenaikan Bursa

Hal itu, menurut dia, menjadi faktor Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) kembali terjungkal di hari kedua sebesar 1,15%. “Ini berpotensi menjadi sentimen negatif bagi perdagangan di Bursa Indonesia Jumat ini,” ujarnya.

Sentimen negatif dari kejatuhan Dow Jones Industrial Average (DJIA) terkombinasikan dengan kejatuhan iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) sebesar 0,42%. “Padahal, IHSG ditutup menguat kemarin,” timpalnya.

Sentimen negatif itu juga terkombinasi dengan turunnya harga beberapa komoditas. Harga emas turun di hari kedua sebesar 0,05%. Pada saat yang sama, yield Obligasi AS tenor 10 tahun kembali naik sebesar 1,95% di level 3.828%.

Baca Juga: Tersangka Eks Dirut PT AMKA Kedapatan Punya Saham di PT Indo Premier Sekuritas

Begitu juga dengan kembali menguatnya dolar AS yang terlihat dari USD Indeks ke level 112.205. “Semua itu, berpotensi menjadi tambahan sentimen negatif bagi perdagangan di Bursa Indonesia Jumat ini,” ucapnya tandas.

Secara teknikal, IHSG memiliki support di 7.023 dan resistance 7.120. Sementara rupiah berpeluang melaju dalam kisaran 15.170-15,220.

Saham-Saham Pilihan

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dalam kisaran support 8.400 dan resistance 9.675. Indikator teknikal menunjukkan sinyal buy. Rekomendasi beli di 8.825 dengan target harga di 9.765 dan stop-loss di 8.400. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dalam kisaran support 234 dan resistance 260. Indikator teknikal menunjukkan sinyal neutral. Rekomendasi beli di 246 dengan target harga di 260 dan stop-loss di 234. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dalam kisaran support 1.920 dan resistance 2.120. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 2.020 dengan target harga di 2.120 dan stop-loss di 1.920. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dalam kisaran support 1.020 dan resistance 1.130. Indikator teknikal menunjukkan sinyal buy. Rekomendasi beli di 1.070 dengan target harga di 1.130 dan stop-loss di 1.020. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) dalam kisaran support 2.660 dan resistance 2.940. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 2.800 dengan target harga di 2.940 dan stop-loss di 2.660. Rekomendasi beli juga berlaku untuk saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).

Di atas semua itu, ia menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para pemodal. Saham-saham tersebut adalah:Disclaimer: Pelajari dengan teliti sebelum membeli atau menjual saham. Inilah.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor.