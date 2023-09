Inilah Saham-saham Pilihan Kamis, 14 Juli 2022

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Kamis (14/7/2022) berpeluang melanjutkan pelemahan seiering banyaknya sentimen negatif mulai dari kejatuhan Wall Street hingga ekspektasi kenaikan agresif suku bunga The Fed. Inilah saham-saham pilihannya.

Kepala riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengatakan, tekanan jual nampaknya masih betah bercokol di market Indonesia alias IHSG. “Bursa saham masih sulit move on dari kejatuhan hari ini,” katanya dalam ulasan yang rilis di Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Potensi tersebut salah satunya dipicu oleh Dow Jones Industrial Average (DJIA) yang kembali turun di hari ke-4 sebesar 0,67%. “Ini karena kembali naiknya inflasi AS bulan Juni sebesar 9,1% yang merupakan tertinggi selama 40 tahun terakhir,” ujarnya.

Sementara core inflation AS (tidak memasukkan komponen Food dan Energy) tumbuh sebesar 5,9%. Posisi ini di atas konsensus ekonom sebesar 5,7%. “Begitu juga dengan kembali turunnya harga beberapa komoditas,” ungkap dia.

Harga batu bara turun 2,18%, crude palm oil (CPO) turun tajam di hari ke 2 sebesar 8,68%, timah turun 2,62% dan nikel turun di hari ke 2 sebesar 1,44%.

Semua itu terjadi di tengah kejatuhan iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) sebesar 1,33%.

Selain itu, kembali naiknya Inflasi AS tertinggi dalam 4 dekade terakhir semakin memperkuat dugaan bahwa The Fed berpotensi menaikkan suku bunganya (FFR) sebesar 75 bps dalam pertemuan The Fed bulan Juli ini. “IHSG berpeluang melemah dalam kisaran support 6.576 dan resistance 6.700,” ujarnya.

Rekomendasi Jual

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)

Saham-saham Pilihan

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dalam kisaran support 32.125 dan resistance 35.475. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 33.800 dengan target harga di 35.475 dan stop-loss di 32.125. PT United Tractors Tbk (UNTR) dalam kisaran support 26.875 dan resistance 29.700. Indikator teknikal menunjukkan sinyal buy. Rekomendasi beli di 28.275 dengan target harga di 29.700 dan stop-loss di 26.875. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dalam kisaran support 2.780 dan resistance 3.080. Indikator teknikal menunjukkan sinyal buy. Rekomendasi beli di 2.930 dengan target harga di 3.080 dan stop-loss di 2.780. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dalam kisaran support 5.375 dan resistance 5.950. Indikator teknikal menunjukkan sinyal buy. Rekomendasi beli di 5.650 dengan target harga di 5.950 dan stop-loss di 5.375. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dalam kisaran support 2.760 dan resistance 3.050. Indikator teknikal menunjukkan sinyal netral. Rekomendasi beli di 2.900 dengan target harga di 3.050 dan stop-loss di 2.760. Rekomendasi beli juga berlaku untuk saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF).

Di atas semua itu, ia menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para pemodal. Saham-saham tersebut adalah:Disclaimer: Pelajari dengan teliti sebelum membeli atau menjual saham. Inilah.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor.