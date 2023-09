Inilah Saham-saham Pilihan Kamis, 2 Juni 2022

Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (2/6/2022) berpeluang melemah seiring sentimen negatif dari Wall Street, imbali hasil obligasi AS, realisasi untung di beberapa komoditas. Inilah saham-saham pilihannya.

“Selama Bursa Indonesia libur, pergerakan Bursa Wall Street diwarnai aksi ambil untung ringan,” kata Kepala riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang dalam ulasan yang rilis di Jakarta, Kamis (2/6/2022) pagi.

Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun sebesar 1,20% dan Indeks Nasdaq turun sebesar 1,12%. “Ini menyusul rilis data ekonomi AS cukup kondusif di mana tingkat PHK Karyawan mencapai level terendah di bulan April dan data US Manufacturing Activity bulan Mei meningkat ketimbang bulan sebelumnya,” papar dia.

Akibatnya, persepsi pasar adalah The Fed akan menaikkan suku bunganya dengan agresif kembali on track. “Jika terkombinasikan dengan kembali naiknya yield obligasi AS tenor 10 tahun berpotensi menjadi sentimen negatif bagi perdagangan di Bursa Indonesia Kamis ini,” ungkap dia.

Kurang kondusihnya perdagangan di Bursa Indonesia Kamis ini juga didorong aksi ambil untung yang terjadi di pasar komoditas, kecuali batu bara dan timah.

Harga minyak 1,98%, emas turun 0,14%, crude palm oil (CPO) turun 0,94% dan nikel turun 4,07%. “IHSG berpeluang melemah dalam kisaran support 7.071 dan resistance 7.186,” ungkap dia.

Saham-saham Pilihan

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dalam kisaran support 4.400 dan resistance 4.840. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 4.530 dengan target price di 4.840 dan stop-loss di 4.400. PT United Tractors Tbk (UNTR) dalam kisaran support 29.750 dan resistance 32.875. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 31.300 dengan target harga di 32.875 dan stop-loss di 29.750. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dalam kisaran support 33.250 dan resistance 36.750. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 35.000 dengan target harga di 36.750 dan stop-loss di 33.250. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dalam kisaran support 5.150 dan resistance 5.675. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 5.400 dengan target harga di 5.675 dan stop-loss di 5.150. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dalam kisaran support 1.060 dan resistance 1.180. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 1.120 dengan target harga di 1.180 dan stop-loss di 1.060. Rekomendasi beli juga berlaku untuk saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), dan PT Timah Tbk (TINS).

Di atas semua itu, ia menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para pemodal. Saham-saham tersebut adalah:Disclaimer: Pelajari dengan teliti sebelum membeli atau menjual saham. Inilah.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor.