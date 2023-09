Inilah Saham-saham Pilihan Rabu, 16 Maret 2022

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Rabu (16/3/2022) berpeluang menguat seiring kenaikan tajam di Wall Street. Namun, pelaku pasar patut mewaspadai saham-saham di sektor komoditas. Inilah saham-saham pilihannya.

“Harga komoditas: akankah hard atau soft landing?” kata Kepala riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang dalam riset yang rilis di Jakarta, Rabu (16/3/2022) pagi.

Ia menjelaskan, tajamnya kejatuhan harga minyak mentah dunia (crude oil) di hari ke-2 sebesar 6,85% menjadi salah satu katalis pendorong Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) ditutup menguat cukup tajam sekitar 1,82%.

“Jika penguatan cukup tajam Indeks DJIA dikombinasikan dengan penguatan iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) sekitar 0,16% berpotensi menjadi menjadi sentimen positif bagi IHSG untuk rebound alias menguat,” ujarnya. Padahal, kata dia, IHSG kemarin ditutup turun sebesar 0,49%.

Di lain pihak, ungkap Edwin, investor kembali perlu waspada dan berhati-hati akan berlanjutnya kejatuhan harga saham yang berbasis komoditas. Ini lantaran penurunan harga yang terjadi pada komoditas-komoditas tersebut.

Harga emas turun 1,90%, batu bara 9,76%, minyak 6,99%, crude palm oil (CPO) 3,08% serta turunnya harga Timah 3,43%. “Hal ini terjadi di tengah kembali naiknya yield obligasi AS untuk tenor 10 tahun,” tuturnya.

Kenaikan imbal hasil obligasi AS tersebut, lanjut dia, mengantisipasi akan dinaikannya suku bunga acuan Bank Sentral AS atau FFR oleh The Fed sekitar 25 bps Rabu ini waktu AS. “Ini berpotensi menjadi sentimen negatif yang jadi penekan IHSG dalam perdagangan Rabu ini,” ucapnya.

IHSG berpeluang melaju dalam kisaran support 6.876 dan resistance 6.978.

Rekomendasi Jual

Saham PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) PT Timah Tbk (TINS) PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) PT Elnusa Tbk (ELSA) PT Adaro Energy Tbk (ADRO) PT Bukit Asam Tbk (PTBA) PT Harum Energy Tbk (HRUM) PT Indika Energy Tbk (INDY) PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)

Saham-saham Pilihan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dalam kisaran support 4.380-4.840. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 4.610 dengan target price di 4.840 dan stop-loss di 4.380. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dalam kisaran support 4.390 dan resistance 4.850. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 4.620 dengan target price di 4.850 dan stop-loss di 4.390. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) dalam kisaran support 1.625 dan resistance 1.800. Indikator teknikal menunjukkan sinyal neutral. Rekomendasi beli di 1.710 dengan target harga di 1.800 dan stop-loss di 1.625. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dalam kisaran support 760 dan resistance 840. Indikator teknikal menunjukkan sinyal buy. Rekomendasi beli di 800 dengan target price di 840 dan stop-loss di 760. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dalam kisaran support 1.235 dan resistance 1.355. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 1.295 dengan target price di 1.355 dan stop-loss di 1.235. Rekomendasi beli juga berlaku untuk saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Disclaimer: Pelajari dengan teliti sebelum membeli atau menjual saham. Inilah.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor.