Inilah Saham-saham Pilihan Selasa, 10 Mei 2022

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Selasa (10/5/2022) berpeluang melemah dalam kisaran support 6.865 dan resistance 6.952. Indeks mendapat sentimen negatif dari fenomena sell in May and go away. Inilah saham-saham pilihannya.

“Mitos Sell In May and Go Away nampaknya terjadi di tahun ini, setelah Senin IHSG terjungkal cukup tajam,” katanya dalam ulasan yang rilis di Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Selasa ini, ia memperkirakan, awan mendung tekanan jual di Bursa Indonesia masih berlangsung. “Kondisi ini membuat perkirakaan IHSG diperkirakan akan turun di bawah level 6.900 menyusul kembali tajamnya kejatuhan Indeks di Wall Street di hari Senin,” ujarnya.

Baca Juga: Sektor Bahan Baku dan Infrastruktur Topang Kenaikan Bursa

Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun nyaris 2% sementara indeks saham berbasis teknologi Nasdaq jatuh lebih tajam sebesar 4,3%.

Perkiraan tekanan jual di Bursa Indonesia Selasa ini, lanjut dia, diperparah dengan kejatuhan harga beberapa komoditas, seperti: WTI Crude Oil yang turun 7,47%, emas 1,58%, batu bara 1,35%, crude palm oil (CPO) 0,57% dan kejatuhan cukup tajam yang terjadi atas komoditas nikel sekitar 7,90%.

Hal itu berpotensi menarik turun saham-saham berbasis komoditas tersebut. “IHSG berpeluang melanjutkan pelemahan dalam kisaran support 6.865 dan resistance 6.952.

Rekomendasi Jual

Saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Saham PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) PT Elnusa Tbk (ELSA)

Saham-saham Pilihan

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dalam kisaran support 3.810 dan resistance 4.210. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 4.010 dengan target price di 4.210 dan stop-loss di 3.810. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dalam kisaran support 27.125 dan resistance 30.000. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 28.550 dengan target price di 30.000 dan stop-loss di 27.125. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dalam kisaran support 1.030 dan resistance 1.140. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 1.085 dengan target price di 1.140 dan stop-loss di 1.030. PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) dalam kisaran support 6.125 dan resistance 6.775. Indikator teknikal menunjukkan sinyal strong buy. Rekomendasi beli di 6.450 dengan target price di 6.775 dan stop-loss di 6.125. PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) dalam kisaran support 620 dan resistance 690. Indikator teknikal menunjukkan sinyal neutral. Rekomendasi beli di 655 dengan target price Rp690 dan stop-loss di 620. Rekomendasi beli juga berlaku untuk saham PT Bank Permata Tbk (BNLI) dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI).

Di atas semua itu, ia menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para pemodal. Saham-saham tersebut adalah:Disclaimer: Pelajari dengan teliti sebelum membeli atau menjual saham. Inilah.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor.