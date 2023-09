Inilah Saham-saham Pilihan Selasa, 15 Maret 2022

Secara teknikal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Selasa (15/3/2022) berada dalam tren bullish selama bertahan di atas 6.920. Inilah saham-saham pilihannya.

Hendry Andrean, analis riset OCBC Sekuritas mengatakan, mengatakan, bursa saham di Jepang terlihat bersiap untuk memulai perdagangan dengan posisi yang lebih rendah. “Sebab, investor terus menilai prospek ekonomi dengan perkembangan perang Rusia-Ukraina yang terus mereka pantau,” katanya dalam riset yang rilis di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Pasar juga, ungkap Hendry, memantau rilis data ekonomi China yang akan terbit hari ini, yakni produksi industri dan penjualan ritel untuk Februari.

“Rilis tersebut bersamaan dengan China yang saat ini menghadapi wabah Covid-19 terburuk sejak puncak pandemi pada tahun 2020, dengan kota-kota besar termasuk Shenzhen bergegas untuk membatasi aktivitas bisnis,” papar dia.

Sementara itu, harga minyak mengalami penurunan tajam semalam. Harga minyak mentah berjangka AS sempat jatuh di bawah US$100 per barel. Sementara minyak mentah berjangka internasional jenis Brent saat ini berada di US$ 106,90 per barel.

Sedangkan sentimen dari dalam negeri datang dari sektor infrastruktur di mana Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Tol Bengkulu.

Arah IHSG Selanjutnya

Saham-saham dalam Pantauan

Saham PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) yang mencetak penurunan laba bersih 35,25% menjadi Rp82,91 miliar. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) yang akan menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun dengan patokan kupon 7,5%. PT Timah Tbk (TINS) yang mencetak laba bersih Rp1,30 triliun.

Saham-saham Pilihan

PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL), rekomendasi speculative buy. White candle dengan kenaikan volume transaksi dan momentum dalam histogramnya. Resistance berada di 715 dan support 660. Masuk di kisaran 675-685. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) dengan rekomendasi speculative buy. White candle dengan kenaikan volume dan ada potensi tren naik pada William%R-nya yang tipis berada di atas area jenuh jual atau oversold. Resistance berada di 1.520 dan support 1.250. Masuk di kisaran 1.305-1.330. Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), rekomendasi hold. Black candle dengan volume rendah tapi tren naiknya bakal berlanjut jika mampu bertahan di atas 760. Resistance berada di 935 dan support di 760. Masuk di kisaran 760-770. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dengan rekomendasi speculative buy. Pola Three white soldiers dengan golden cross pada Moving average convergence divergence (MACD)-nya. Resistance berada di 1.920 dan support di 1.605. Masuk di kisaran 1.690-1.725. PT XL Axiata Tbk (EXCL), rekomendasi hold. Black candle dengan volume rendah sementara harga akan berlanjut tren naiknya selama mampu bertahan di atas 2.680. Resistance berada di 2.980. Support berada di 2.680. Masuk di kisaran 2.680-2.690.

Menurut Hendry, IHSG menunjukkan tren bullish. Secara teknikal, doji candle dengan volume naik sementara harga berada dalam tren naik selama indeks mampu bertahan di atas 6.920. Resistance berada di 6.997 dan support 6920.Di atas semua itu, ia menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para pemodal. Saham-saham tersebut adalah:Disclaimer: Pelajari dengan teliti sebelum membeli atau menjual saham. Inilah.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor.